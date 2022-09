20 photos adorables et drôles qui vous feront tomber amoureux des lézards si vous ne l'êtes pas déjà

Quand on évoque les animaux de compagnie, il est plus commun de penser aux chiens et aux chats, qu‘aux lézards. Pourtant, ces reptiles sont dotés de grandes qualités qui les rendent très appréciables et qu‘il est bon de connaître.

Voici 20 photos qui vous feront aimer les lézards.

1. Le lézard est un compagnon domestique très apprécié d'un nombre croissant de familles

2. Il s‘agit d‘un reptile qui est fascinant à observer

3. Il n'est certes pas aussi enclin à manifester son affection et sa tendresse que le chien ou le chat, mais il a d'autres qualités à faire valoir

4. Les enfants n‘auront aucun mal à l’approcher s'ils y ont été initiés et sous surveillance

5. Très joueur, le lézard peut vouloir se faufiler partout pour s‘amuser... Ou se cacher

6. Ceci lui donne une image éloignée de celle que l‘on pouvait avoir de lui

7. De plus, le lézard est alerte et réactif

8. Il sera d'autant plus docile s'il a été élevé en captivité

9. Elever un lézard est donc une expérience extrêmement intéressante et enrichissante

10. Il ne sera pas compliqué d‘apprivoiser un lézard

11. Par ailleurs, la nature curieuse de l‘animal vient s’ajouter à sa panoplie de caractéristiques appréciables

12. Le lieu de vie du lézard est cependant à soigner

13. En effet, habitué des espaces désertiques ou tropicaux, il a notamment besoin de plages de températures bien définies

14. La température du terrarium doit donc être rigoureusement maintenue

15. Le taux d’humidité dans le terrarium y est également important

16. La taille du terrarium doit aussi être en adéquation avec sa morphologie et ses besoins

17. Il faudrait compter un espace qui fasse 3 fois la taille de l‘animal

18. Sa santé doit cependant être protégée des éventuelles manques de mesures d’hygiène, alimentaires ou de sécurité du terrarium

19. Selon qu‘il soit herbivore, carnivore ou omnivore, le lézard a besoin d‘une bonne alimentation pour se protéger des maladies

20. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un compagnon qui mérite qu‘on s‘y attache