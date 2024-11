Ce chien qui travaille depuis 4 ans pour affronter ses peurs et rêve de trouver sa famille pour la vie ne reçoit aucune demande d'adoption

Stitch n’a pas commencé la vie de la bonne patte. Le chien est né dans un élevage, qui ne l’a pas socialisé. Très vigilant, déboussolé et mordeur, il avait besoin d’attraper une main bienveillante qui l’accompagnerait sur le chemin de la vie. Heureusement, il a été pris en charge par l’association In Dog We Trust, qui nous a partagé son histoire.

Stitch a pointé le bout de sa truffe dans un élevage, le 31 juillet 2020. Malheureusement, le Berger Allemand n’a pas été correctement socialisé, ce qui l’a rendu méfiant envers les humains.

« Très jeune à 4 mois, j’ai eu un moment de mise en alerte lors d’une visite chez le vétérinaire. Je me souviens avoir mordu le vétérinaire assez sévèrement… Je ne savais pas comment réagir face à cette situation qui me dépassait, écrit l’association In Dog We Trust sur sa page Facebook, peu de temps après, j’ai aussi mordu une dame qui s’était approchée trop vite pour me caresser. J’étais un chiot en détresse, hyper vigilant et déboussolé. »

© In Dog We Trust

Une belle évolution

Jusqu’au jour où cet animal incompris a croisé la route d’Elodie Gilmert, une éthologue « douce et patiente » ayant réussi à sonder son âme.

« J’ai appris à mes dépens que la réhabilitation peut être un chemin long et sinueux, mais avec Élodie, nous avons travaillé ensemble pendant 4 ans. Petit à petit, je me suis transformé », poursuit l’association, qui prête sa voix au chien.

© In Dog We Trust

Comme l’expliquent ses bienfaiteurs, ses « progrès ont été lents et délicats », mais « chaque petite victoire a été immense ». Grâce au dévouement de ses sauveurs, Stitch est désormais capable d’accepter la présence des inconnus, à condition qu’ils lui laissent « le temps de les observer à son rythme ».

Lorsque les interactions s’effectuent en douceur et dans le respect de ses limites, le toutou accepte même les caresses et les câlins. « Je ne suis pas un chien difficile, je suis un chien qui aime profondément, mais qui a besoin de temps pour s’ouvrir. Une fois que je fais confiance, mon affection est sincère et totale », souligne In Dog We Trust.

© In Dog We Trust

En quête de la famille idéale

À l’heure actuelle, Stitch continue de travailler sur sa relation avec ses congénères. Il les tolère à distance, mais se laisse envahir par l’angoisse lorsqu’ils s’approchent trop près. Avec le temps et un accompagnement de qualité, il ne fait aucun doute que ce brave toutou réussira à surmonter cet autre défi.

Calme et propre, Stitch adore passer du temps avec les humains en qui il a confiance. Il sait rester seul, et n’adopte pas de comportement destructeur. Une bonne patte ! Il apprécie également le pistage et les séances de jeu, en particulier avec sa précieuse balle.

© In Dog We Trust

L’association In Dog We Trust recherche une famille vivant dans un environnement calme, avec un terrain bien clôturé. « En revanche, il est important que mon futur foyer n’ait pas d’enfants en bas âge (moins de 10 ans), car ils peuvent m’inquiéter, indique l’organisation, il faudrait également pouvoir me mettre à l’écart lors des visites de personnes que je ne connais pas bien, afin de m’offrir un espace de sécurité. […] Mes futurs adoptants devront être expérimentés, comprendre mon langage, et être prêts à continuer le travail de rééducation entamé avec Élodie. »

De même, il est préférable qu’il soit le seul animal du foyer.

Aucune demande d’adoption

Les maîtres mots pour accueillir Stitch ? Présence, patience et stabilité. Après avoir traversé tant d’épreuves, le chien est prêt à poser ses pattes dans son nouveau foyer et à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Tout ce qu’il souhaite, c’est donner énormément d’amour à sa famille, qui l’acceptera tel qu’il est.

Hélas, les demandes d’adoption ne se bousculent pas pour Stitch, qui reste complètement dans l’ombre… Ses anges gardiens déplorent l’absence de candidatures depuis des mois. Il a besoin d’un bon coup de projecteur pour trouver chaussure à sa patte !

A lire aussi : Cette bénévole est considérée comme le « porte-bonheur » de ce refuge grâce à son engagement qui a sauvé de nombreux chiens

© In Dog We Trust

« J’ai besoin de quelqu’un qui ne se découragera pas si je mets du temps à m’adapter, mais qui verra en moi le chien doux et attachant que je suis devenu au fil des ans », conclut l’association.

Et si c’était vous que Stitch attendait pour écrire la belle histoire dont il a toujours rêvé ?

Stitch se trouve actuellement à Meymac (19). Pour obtenir de plus amples informations ou faire une demande d'adoption, merci de contacter directement l'association In Dog We Trust :