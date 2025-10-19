Cette propriétaire fait un test et a désormais la preuve que sa chienne écoute toutes les conversations (vidéo)

Nombreux sont les toutous qui aiment rester auprès de leur propriétaire. Et si chacun paraît vaquer à ses occupations, il semblerait que nos amis les chiens soient beaucoup plus attentifs à ce que nous faisons que ce que l’on pourrait penser. Bailey, par exemple, peut donner l’impression de dormir lorsque sa maîtresse reçoit une amie, mais en réalité, elle ne manque pas une miette de leur conversation !

Hannah Perkins, une utilisatrice de TikTok, partage des bribes de son quotidien à sa communauté. Au milieu de ses publications, le minois d’un toutou au pelage blanc tacheté revient fréquemment. Il s’agit de Bailey, une adorable chienne qui fait l’unanimité sur la plateforme sociale. Elle a récemment amusé les internautes à travers une vidéo devenue virale.

Hannah considère la femelle comme étant son rayon de soleil au quotidien : « J’aime ma fille Bailey de tout mon cœur », écrivait-elle sur les réseaux sociaux. Il n’est donc pas rare qu’elle la mette en avant dans ses publications, et les internautes apprécient de voir le quadrupède, car il est parfois très drôle.

@hannahperkins00 / TikTok

Une oreille attentive

Hannah et Bailey forment un duo inséparable. La chienne est toujours aux côtés de sa maîtresse et a toujours un œil sur elle. Elle garde également les oreilles bien tendues quand sa propriétaire lui parle, mais aussi quand elle discute avec quelqu’un d’autre. En effet, la femelle, très impliquée dans la vie de son humaine, ne rate aucune de ses conversations avec ses proches.

Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Pethelpful , nous découvrons à quel point elle est attentive, et ce, même quand elle n’en a pas l’air. Sur les images, elle apparaît allongée aux pieds d’Hannah. Cette dernière est debout, face à son interlocutrice. La femme se met alors à prononcer des mots magiques, tels que « gentille fille » ou « promener », qui sont très familiers pour Bailey. Alors, cette dernière, qui faisait semblant de ne rien entendre, ne peut s’empêcher de remuer la queue.

Les internautes ont beaucoup ri face à la perspicacité de la boule de poils : « Ils comprennent beaucoup plus de choses que nous le pensons », assurait une personne, « Il y a un complot. Je suis sûr à 100 % que les animaux ont déchiffré une partie du langage humain et qu'ils le gardent secret », plaisantait quelqu’un d’autre.

Complot ou pas, il est évident que Bailey comprend certains mots agréables et qu’elle est toujours ravie de les entendre !