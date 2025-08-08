Cette petite Golden Retriever trouve un moyen astucieux d'utiliser les griffes de son frère félin à son avantage (vidéo)

Leila, une adorable femelle Golden Retriever, vit avec sa famille à Tulsa, en Oklahoma (États-Unis). Il y a plus d’un an cependant, son quotidien agréable s’est trouvé totalement bouleversé suite à l’arrivée d’un petit frère pas comme les autres. En effet, les humains de la petite chienne ont souhaité agrandir la famille en adoptant… un chat ! Un véritable scandale pour la jolie Leila qui a immédiatement refusé d’accueillir cette drôle de bête noire prénommée Blaze. Mais avec le temps et leurs diverses interactions un peu brutales, la chienne a fini par comprendre que son frère félin était en réalité une profonde bénédiction.

© @leilathegoldenretriever / TikTok

Tout pour des gratouilles

À force d’embêter Blaze et de se prendre des coups de patte, Leila a fini par trouver une véritable utilité aux griffes de son frère. Aujourd’hui, elle s’en sert de bon cœur pour se gratouiller le haut de l’arrière -train ! Oui, vous avez bien lu. Cette scène aussi drôle qu’invraisemblable a d’ailleurs été filmée à plusieurs reprises par leurs humains puis postée sur le réseau social TikTok. Dans la toute première, on peut voir Blaze couché sur une chaise lorsque Leila apparaît soudain et lui présente ses fesses. Ainsi tenté, le matou n’hésite pas à donner des coups de pattes vigoureux pile dans le bas du dos de Leila, une zone très sensible que les toutous ne peuvent pas atteindre par eux-mêmes. Evidemment, la chienne se met alors à dandiner de l’arrière-train, ravie d’être ainsi gratouillée… “Peut-être qu’il n’est pas si mauvais après tout”, a écrit l’humaine des 2 acolytes dans la légende de la vidéo, imaginant ainsi la réflexion qui peut traverser l’esprit de Leila à ce moment précis.

Devenue virale et relayée par Newsweek, la vidéo comptabilise aujourd’hui plus de 1,8 millions de vues et plus de 263 600 likes ! Dans les commentaires, les internautes ont été nombreux à exprimer leur hilarité face à cette scène pour le moins hors du commun. “Je ne pense pas qu’aucun d’eux sache exactement ce qui se passe, mais ils semblent d’accord avec ça”, a plaisanté une abonnée pendant qu’une autre affirme avoir la sensation “d’envahir leur vie privée”. Une chose est sûre : Leila et Blaze vont finalement très bien s’entendre !

© @leilathegoldenretriever / TikTok