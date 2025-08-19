Cette maman est émue lorsqu’elle comprend que son chien sait parfaitement qu’elle attend un heureux événement (vidéo)

Cette maman de 3 enfants a vécu sa dernière grossesse dans des conditions très agréables, entourée en particulier par son chien qu’elle considère comme un membre à part entière de sa famille. Elvis, qui est déjà un frère exemplaire pour son frère et sa sœur humains, a été tout aussi parfait avec la dernière venue de la famille. Lorsqu’il a su que sa maîtresse attendait sa troisième fille, il a su lui montrer sa motivation. Entre tendresse et amusement, la Toile mesure la chance qu’a cette jeune maman.

Mikaela Bätz, 37 ans, vit avec sa famille en Suède et son chien de 7 ans, Elvis, racontait Newsweek. Pleinement intégré à la vie de famille, le chien évolue aux côtés de Mira, la première fille de Mikaela et Tobias, qui a 15 ans, Ted, qui a 6 ans et la dernière venue, Lilly, qui a 4 mois.

Une dernière grossesse particulière

Alors qu’elle attendait sa dernière fille et son ventre rond commençait à se voir, Mikaela s’est demandée si Elvis comprenait qu’elle était enceinte. Elle l’a interrogé, gardant le moment en vidéo, et a réalisé que son toutou était parfaitement au fait. À la question « Où est le bebé ? », Elvis répondait systématiquement en avançant son nez sur le ventre de sa maîtresse, en le cognant doucement comme pour désigner l’endroit où le petit être se trouvait bien au chaud.

« J’avais l’habitude de lui dire : ‘il y a un bébé dedans’"

Mikaela, qui considère Elvis un peu comme son quatrième fils, est toujours en interaction avec son chien. Elle se rappelle que durant sa grossesse précédente et la dernière, elle a beaucoup parlé à Elvis, lui expliquant qu’elle attendait un heureux événement. Elvis a donc créé un lien très tôt avec sa future petite sœur, sur laquelle il a veillé alors qu’elle était encore dans le ventre, mais aussi au moment de sa naissance. Plusieurs vidéos postées sur le compte TikTok « @elvisbatzthelab » attestent de l’implication du chien dans la vie de famille. Une fois la petite Lilly venue au monde, le canidé sait parfaitement répondre à la question « où est le bébé ? », qu’il se trouve dans les bras de sa maîtresse ou dans son berceau.

« Votre chien est assez intelligent pour capter ces changements »

Les spécialistes ont longtemps débattu quant à la conscience que peuvent avoir les chiens lors des grossesses de leurs mamans humaines. Il est évident que la plupart d’entre eux ont la capacité de « capter des changements pendant la grossesse, à la fois d’une manière physique, votre corps qui change, votre estomac et votre odeur, votre état émotionnel et votre humeur ».

