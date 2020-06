Une famille entend des miaulements en pleine forêt et découvre l'impensable dans un sac en plastique

Des chatons, si jeunes qu’ils n’ont pas encore ouvert les yeux, ont été retrouvés dans un sac en plastique dans la forêt.

Lors d’une promenade dans la nature, une famille s’est arrêtée au son de miaulements. Ils en ont suivi la source et entrevu un sac en plastique qui semblait bouger. En voulant découvrir de quoi il s’agissait, la famille ne s’attendait pas à trouver une portée de petits chats, affamés et abandonnés à leur sort.

Aussitôt, la famille contacte la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals pour secourir les chatons.

Sheona Morley travaille à la RSPCA et a déclaré au Dodo à quel point un tel spectacle était cruel. Elle est persuadée que l’auteur de ces actes avait l’intention de les laisser mourir et précise qu’à cet âge, les chatons sont totalement dépendants de leur mère pour survivre.

Les personnes qui ont trouvé les chatons ont beaucoup d’amour pour les animaux et se sont tout de suite attachées à ces nouveau-nés. Après s’être concertée avec le personnel de la RSPCA, la famille a décidé de les adopter et de les accueillir dans leur maison où ils seraient soignés et choyés comme ils le méritent.

Morely est soulagée de voir que les choses ont bien tourné pour ces bébés qui semblaient voués à la perte. Chacun des chatons a reçu un nom. Ils s’appellent maintenant Hobo, Midnight, Sprinkles et Jelly Bean et leur nouvelle maman est Samantha Walker.

A lire aussi : "Ce chaton a trouvé un moyen surprenant d’observer sa maîtresse"

Avec les chatons, Walker s’investit autant que le jour où elle les a sauvés de l’abandon. Elle les nourrit au biberon toutes les 2 heures.