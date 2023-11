Il prend l’avion avec son chien de soutien, un Dogue Allemand, et doit réserver 3 sièges

Si les animaux doivent généralement voyager en soute, les chiens d’assistance, eux, ont le droit d’accompagner leur propriétaire en cabine. Certains ont généralement un siège à côté de leur maître, mais d’autres, comme Darwin, ont besoin d’un peu plus d’espace…

Gabriel Bogner a voyagé en avion avec son fidèle ami Darwin. A priori, rien d’exceptionnel, sauf que ce dernier est un Dogue Allemand. Les mâles de cette race peuvent atteindre jusqu’à 90 cm et peser près de 100 kilogrammes. Alors, son propriétaire a dû prévoir suffisamment de place pour lui permettre de s’installer.

Il a filmé le voyage, de l’aéroport jusqu’à l’installation, et a partagé la vidéo sur son compte TikTok @gibbon1215. Au départ, on voit le grand toutou profitant d’une agréable sieste au milieu des voyageurs. Il ne semble pas perturbé par l’agitation du terminal, au contraire.

Darwin entre ensuite dans l’avion, surprenant certainement les pilotes, employés et passagers. Gabriel lui a réservé 2 sièges en plus du sien, soit toute une rangée pour l'installer. Le géant a pu s’allonger et profiter du vol à côté de son humain.

« Qui a dit que les Grands Danois n’étaient pas des chiens d'avion ? »

La publication de Gabriel a été visionnée plus de 18 millions de fois et a reçu des milliers de commentaires. Les internautes ont demandé à Gabriel comment il a pu voyager en cabine avec son toutou xxl, ce qui n’est habituellement pas possible.

En réalité, c'est parce que Darwin l'aide dans sa vie quotidienne, car il est atteint de la maladie de Crohn. Cette pathologie entraîne l’inflammation chronique du tube digestif, ce qui peut provoquer des douleurs et une invalidité, comme l’a mentionné Ipnoze. Le Grand Danois a été formé pour soutenir son maître. En tant que chien d’assistance, il est autorisé à l’accompagner partout, même dans l’avion.

De nombreuses questions

Les utilisateurs de la plateforme ont aussi questionné Gabriel sur des aspects plus pratiques liés à Darwin et son bien-être pendant le trajet. Ils ont, par exemple, voulu savoir comment il avait fait ses besoins à bord. Son maître a expliqué que le vol était suffisamment court pour qu’il puisse se retenir.

D’autres ont supposé qu’un chien d’une telle taille pouvait impressionner les personnes assises à côté, voire perturber leur voyage. Gabriel a affirmé que 2 jeunes filles installées à côté de lui ont été ravies de s’en occuper lorsqu’il devait se lever. Face à la curiosité des internautes, il a précisé qu’il publierait une vidéo complète pour donner plus de détails.

