Le meilleur ami de ce Dogue Allemand est un cheval et leur jeu favori consiste à se courir après à tour de rôle (vidéo)

Les Dogues Allemands sont des chiens imposants, mais même les plus grands d’entre eux ne peuvent évidemment pas atteindre la taille d’un cheval. Pas même Zeus (104,59 cm), ni Kevin (97 cm) son successeur au Livre Guinness des records, malgré leurs hauteurs au garrot exceptionnelles. En revanche, avec les chevaux miniatures, le coup est un peu plus jouable.

Israel est justement un Dogue Allemand dont l’un des meilleurs amis, avec un autre chien de race Dobermann, est un cheval miniature appelé Barrett. Il ne se situe pas bien loin de son compère équin en termes de mensurations et d’ailleurs d’autres points en commun, à commencer par cette insatiable envie de courir et de jouer.



@glynis_leigh / TikTok

Ils ont la chance de pouvoir le faire à leur guise sur la grande propriété rurale de leur maîtresse Glynis Castaneda, alias « @glynis_leigh » sur TikTok, située à Kansas City dans l’Etat du Kansas (Etats-Unis). Ils adorent courir l’un après l’autre à tour de rôle et pourraient passer des heures à le faire.

C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo mise en ligne le 14 octobre 2024 sur le réseau social, où elle totalise près de 200 000 vues, et relayée par PetHelpful.

Dans cette séquence, Glynis Castaneda s’apprête à appeler Israel pour qu’il rentre à la maison alors que le soleil se couche, mais le Dogue Allemand et Barrett n’ont pas l’intention de mettre fin à leur jeu de poursuite survolté. Ils galopent joyeusement sur la petite colline boisée où les vaches sont trop occupées à brouter pour s’intéresser à leur remue-ménage.

Une gigantesque débauche d’énergie

Leur propriétaire ne peut s’empêcher de rire en les voyant ainsi courir jusqu’à l’épuisement. Le Dobermann, lui, semble s’impatienter ; pour lui aussi, il est grand temps que son congénère le rejoigne.

Israel finit par se fatiguer et se décide enfin à rentrer, passant agilement sous la clôture pour regagner le confort et la chaleur intérieurs. On le voit ensuite de plus près, le visage couvert de bave et de débris végétaux, mais aussi les yeux rougis, sans doute à cause d’une réaction allergique. On entend d’ailleurs sa maîtresse dire qu’il doit prendre ses médicaments.

Allergie ou pas, le Dogue Allemand a passé un excellent moment avec son ami cheval et tous 2 ont assurément passé une bonne nuit de sommeil après une telle débauche d’énergie.