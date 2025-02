Cette femme pensait passer une journée ordinaire jusqu’à ce que son chien découvre un chiot abandonné dans leur jardin

Dans une vidéo TikTok publiée sur le compte @thetropicalsociety, on peut voir une femme assise dehors pendant que son chien, Max, s’amuse dans le jardin. Max reniflait, comme à son habitude, lorsqu’un détail a attiré son attention. Il s’est arrêté net avant d’inspecter les environs. Finalement, il a retrouvé un chiot qui était caché derrière un mobilier de jardin.

Sur la séquence, on peut voir le chiot sortir de sa cachette alors que la femme reste figée, comme foudroyée par la surprise. D’où venait ce chiot ? Comment avait-il pu pénétrer dans leur jardin sécurisé et fermé ? Ces mystères seraient bientôt résolus, mais pour le moment, Max se contente de remuer la queue et de s’approcher du chien pour le renifler.

Rapidement, le chiot ne peut plus se séparer de la jeune femme, il reste là à se faufiler entre ses jambes. La scène attendrissante a d’ailleurs cumulé des milliers de vues.

Quelqu’un l’avait abandonné

SI Max et sa maîtresse sont heureux de voir ce nouveau compagnon apparaître miraculeusement dans leur jardin, la réalité est bien plus triste : quelqu’un l’a abandonné là.

Dans une seconde vidéo, la femme a expliqué avoir emmené le chiot chez le vétérinaire, qui a estimé que l’animal devait avoir environ 8 mois. Aucune puce électronique n’a été retrouvée. Face à cet animal abandonné, la jeune femme a décidé de prendre en charge le chiot qu’elle a nommé Daisy en attendant de lui trouver un foyer. Finalement, après une courte période, l’adoption de Daisy a été officialisée. Max et sa maîtresse n’ont pu résister.

Les internautes ont été nombreux à réagir. La première vidéo, relayée par Newsweek, a été visionnée plus de 2 millions de fois. On peut y lire des commentaires comme : « Max a dit au chiot : Mon humaine est une bonne personne. Tu es en sécurité. » ou encore : « On dirait qu’elle t’a choisie comme nouvelle maman. Elle t’aime déjà, vu son comportement ».

Nous espérons avoir rapidement des nouvelles de Daisy et de Max. Il est certain qu’ils s’entendront à merveille sous le regard bienveillant de leur maîtresse.