Un chien d'assistance réalise la prouesse de détecter à distance que sa maîtresse atteinte de diabète a un problème (vidéo)

Tracker est entré dans la vie de Paislee en tant que chien d’assistance pour veiller sur sa santé. La fillette est atteinte de diabète et l’animal est capable d’anticiper ses crises, même lorsqu’elle se trouve loin de lui. Il prend son rôle très à cœur et ne laisserait jamais rien arriver à sa protégée.

Dès son plus jeune âge, Tracker a rejoint l’école d’éducation Dog Training Elite pour devenir un chien d’assistance. Prêt à aider des humains, il a quitté sa formation pour intégrer la maison de Bryan et Shelby. Ces derniers sont les parents de Paislee, une fillette de 5 ans atteinte d’un diabète de type 1. Depuis l’arrivée du chien dans sa vie, elle a pu gagner en indépendance et se sent beaucoup plus en sécurité.

À cause de sa maladie, Paislee a un taux de glycémie inconstant dans son organisme. Il a tendance à baisser de façon dangereuse, mais la jeune fille ne peut pas s’en rendre compte seule. Des moyens technologiques existent, mais ne sont pas toujours fiables, comme l’a précisé sa mère dans une interview rapportée par WAFF 48. Les chiens de thérapie sont une alternative efficace.

Shelby Landreth / Facebook

Un assistant investi

Les parents de Paislee ont décidé de lui offrir Tracker pour l’aider à mieux gérer sa pathologie. Depuis, la boule de poils est devenue un soutien précieux pour l’enfant. Elle est capable de détecter une chute du taux de sucre dans son sang et de l’alerter, ainsi que ses parents. Cette compétence a permis de mettre la fillette en sécurité à de nombreuses reprises.

L’un de ses sauvetages a d’ailleurs particulièrement marqué la mère de l’enfant. Sur TikTok, Shelby a raconté comment Tracker a détecté une baisse de glycémie chez Paislee tandis que cette dernière se trouvait 5 maisons plus loin.

L’animal était chez lui avec les parents de l’écolière quand il a commencé à s’agiter. Il voulait sortir pour rejoindre sa jeune maîtresse et a commencé à la pister dehors. Shelby ne savait pas exactement où se trouvait sa fille, mais pouvait faire confiance au flair de son chien. Lequel l’a mené quelques maisons plus loin, là où se trouvait effectivement Paislee. En mesurant sa glycémie, cette dernière a découvert qu’elle était en chute. Une fois de plus, Tracker ne s’était pas trompé et lui a permis d’éviter une crise.

A lire aussi : La puce électronique révèle le passé mouvementé d'une chienne âgée, désormais assurée d'une retraite paisible