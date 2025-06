Cette chienne semblait simplement craintive, jusqu’au jour où sa nouvelle maîtresse découvre d'étranges bosses sous la peau qui témoignent de son passé (vidéo)

Quand Caroline Haug et son époux ont accueilli Blossom, âgée de 9 mois à l’époque, ils savaient qu’ils n’auraient pas affaire à un chiot comme les autres. La chienne a vécu des traumatismes dès son plus jeune âge et avait déjà perdu son goût de vivre. Sa propriétaire a découvert les souffrances qu’elle a endurées quelque temps après son adoption.

Quand la femelle Bouledogue Américain et Boxer a été secourue par un organisme de sauvetage, elle s’est tout de suite mise sur la défensive, se renfermant sur elle-même. Personne n’était en mesure de briser sa coquille tant la malheureuse s’était construite une carapace solide après avoir tant souffert.

@mymerrymutts / TikTok

Une découverte choquante

Souffrir était d’ailleurs un euphémisme, considérant tout ce qu’elle avait enduré. Caroline a compris cela en caressant la patte de la chienne un jour. Le long de sa peau, elle a senti plusieurs petites bosses qui l’ont immédiatement inquiétée. Elle a d’abord pensé qu'il pouvait s'agir de tumeurs et l’a tout de suite emmenée chez un vétérinaire.

Après un examen et des radiographies, le praticien a découvert que le canidé avait été la cible d’un bourreau. Ce que Caroline pensait être des masses était en réalité des plombs de pistolet à air comprimé qui avaient traversé son corps et étaient restées logées en elle. 15 ont été comptabilisées au total. Heureusement, l’animal ne souffrait pas. Il n’était donc pas nécessaire de l’opérer pour le moment.

How someone could do something to such a sweet girl, nonetheless while she was so little is beyond me. For those who want to skip her back story I put a ?? next to it. For those who don't know Blossom is barely a year old. We started fostering her while she was 9 months old and ended up adopting her. She came to us terrified of people, especially men, and she hated loud noises. One day I found a bead in her leg and had never felt something like it in a dog. So I brought it up with our vet and she informed me it was a BB. Since then we found many more and continue to. After that we wanted to get a timeline so we could figure out what happened to her when. Looking back at the pictures from when her and her littermate a were originally dropped off at the shelter we noticed something. All of the puppies had visible "dot wounds" all over them. The shelter staff also mentioned the litter was skittish from day one. Not just Blossom. At the time Blossom and her siblings were shot they were under 4 months old. The reason this BB made me cry was because it meant her abuser was likely up close. They either held the gun up to her, she was fearful and was backed up against a wall, or was on her back and they looked straight down at her sweet, little, and defenseless face and still decided to pull the trigger. I'm glad that she's happy and safe now, but knowing she had to go through so much at such a young age still breaks my heart

Cette nouvelle restait toutefois un choc pour Caroline, qui a compris à quel point Blossom avait dû souffrir au cours de sa courte existence : « J'ai pleuré quand j'ai découvert les balles de plomb pour la première fois », a-t-elle confié à Newsweek.

La bienfaitrice a décidé de ne jamais la laisser tomber et de l’aider à reprendre confiance en elle. Grâce à sa patience et à sa bienveillance, le canidé a déjà réalisé de gros progrès.