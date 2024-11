Ces 2 chiens inséparables espèrent pouvoir le rester au sein de leur future famille après avoir été sauvés de la négligence

Qui offrira un nouveau départ à Poupette et Cavani, 2 amis canins qui ne peuvent se passer l’un de l’autre ? Jusqu’à leur prise en charge par une association sarthoise de protection animale, ils vivaient dans l’insalubrité et sans les soins adéquats. Ils attendent désormais de rencontrer la famille aimante qui acceptera de les intégrer ensemble et de leur offrir la vie heureuse qu’ils méritent.

On ne chôme pas du côté de la SPA d’Yvré-l’Évêque (72), ni dans la plupart des structures d’accueil du pays d’ailleurs, en raison, entre autres, des nombreux abandons et faits de maltraitance observés à longueur d’année. Après avoir recueilli Jakoos, chien revenu au refuge 8 ans après son adoption, l’association s’emploie à trouver un foyer chaleureux pour un duo canin inséparable, rapporte Actu Le Mans.

Les loulous en question sont des croisés Teckels et répondent aux noms de Poupette et Cavani. Auparavant, ils appartenaient à une personne âgée qui n’était manifestement plus en mesure de s’occuper d’eux correctement.



Poupette - La SPA - Refuge d'Yvré-l’Évêque / Facebook

D’après la SPA, en effet, Poupette et Cavani « étaient un peu livrés à eux-mêmes au milieu de leurs excréments notamment ». L’enquête ouverte à leur sujet suite à un signalement avait abouti à leur sauvetage et à leur placement dans le refuge sarthois.



Cavani - La SPA - Refuge d'Yvré-l’Évêque / Facebook

Chiens sociables cherchent adoptant patient et attentionné

Poupette et Cavani ont toujours évolué côte à côte. L’équipe de la SPA d’Yvré-l’Évêque espère donc pouvoir les faire adopter par une seule et même famille, afin qu’ils restent ensemble pour toute la vie. La femelle possédant un tempérament assez timide et réservé, elle a grand besoin d’avoir son congénère auprès d’elle.

Ces 2 chiens sont décrits par le personnel du refuge comme étant sociables. Ils s’entendent autant avec leurs semblables qu’avec les humains. Ils réclament simplement un peu de patience et de compréhension.

Cavani et Poupette méritent de connaître une vie de famille différente de celle qu’ils avaient avant leur arrivée à la SPA d’Yvré-l’Évêque. Tout le monde espère aujourd’hui que la médiatisation de leur histoire les aidera à concrétiser leur rêve.