Cette chienne redécouvre une espèce d'oiseau menacée et dont on n'avait pas vu le moindre représentant depuis des années

Grâce à son flair exceptionnel et à une décennie de dévouement, Tui a permis une avancée majeure dans la protection d’une espèce d’oiseau rare en Nouvelle-Zélande. Cette chienne, devenue un véritable atout pour les défenseurs de la faune, a récemment réalisé une découverte aussi émouvante qu’inattendue.

Tui, femelle Labrador Retriever, a redécouvert plusieurs représentants d’une espèce de volatile néo-zélandaise menacée, alors qu’on ne les avait plus vus depuis des années, rapportait RNZ.

L’oiseau en question est l’hyménolaime bleu, également appelé canard bleu (Hymenolaimus malacorhynchos), et on ne le rencontre qu’en Nouvelle-Zélande à proximité des cours d’eau de montagne.

Agée de 12 ans, Tui est spécifiquement formée à détecter les traces odorantes laissées par cet animal. Elle et sa maîtresse travaillent avec l’organisation Paparoa Wildlife Trust, chargée de la protection de la faune dans la chaîne montagneuse des Paparoa, depuis une décennie.

Récemment, elle et sa propriétaire effectuaient des recherches aux abords du torrentTen Mile, sur le site des Paparoa Ranges, quand elle a trouvé une plume de canard bleu. Peu après, la brave chienne a repéré 7 de ces oiseaux, dont des juvéniles.



Southern Lakes Sanctuary / Facebook

« Le plus dur est d'accéder aux zones où vivent les canards, car ils évoluent tout le temps sur des terrains assez difficiles, explique Glen Newton, chef de projet chez le Paparoa Wildlife Trust, à RNZ. Imaginez les buissons escarpés de la côte ouest, les ruisseaux, les gros rochers ».

« Elle connaît donc parfaitement son objectif »

« Elle a un nez fantastique et on peut le voir quand elle travaille, poursuit-il. Lorsqu'elle trouve une piste, son comportement change complètement. Elle devient plus intense dans son travail ».

Dès qu’elle se rapproche des canards, Tui remue la queue de manière bien précise, décrivant un 8. « Elle est très concentrée sur sa mission, ajoute Glen Newton. Elle est bien entraînée et c'est une chienne expérimentée. Elle exerce ce métier depuis plus de 10 ans maintenant, elle connaît donc parfaitement son objectif et y parvient très bien. »

La chienne séniore prendra bientôt sa retraite après avoir passé la majeure partie de sa vie à rechercher les canards bleus. Grâce à sa précieuse contribution, ces derniers sont mieux connus et plus efficacement protégés.