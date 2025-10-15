Cette chienne policière « exceptionnelle », remporte un prix pour sa carrière hors norme

Un chemin tout tracé attendait déjà Fiji lorsqu’elle n’était qu’un chiot. Dès son plus jeune âge, la chienne a démontré ses compétences remarquables et a fini par rejoindre une brigade canine. Elle a été un atout précieux pour son binôme et, globalement, toute son équipe, car son talent a permis de résoudre de nombreuses affaires.

Pour Fiji, une femelle Malinois de 12 ans, devenir chien-policier était une vocation. Elle a toujours aimé travailler, car ses compétences physiques et intellectuelles étaient sollicitées. Au fil du temps, elle s’est démarquée par son talent, mais également sa personnalité attachante.

La chienne a été mise à l’honneur à l’occasion du concours Lifetime Achievement Award, organisé à Londres par la Fondation Thin Blue Paw. Cet événement a pour objectif de récompenser les animaux au parcours de vie inspirant. Fiji a terminé lauréate pour l’édition 2025 et son titre est amplement mérité !

Une belle carrière

Fiji a intégré une école d’éducation pour devenir chien-policier lorsqu’elle n’était encore qu’un chiot. À l’époque déjà, elle avait été récupérée après que son propriétaire avait mis fin à sa vie. Rapidement, les formateurs avaient vu son potentiel. Elle a décroché son diplôme et a rejoint le maître-chien Claire Bird, policière au sein du commissariat de Surrey. Rapidement, la personnalité de la chienne, mais aussi son habileté, ont séduit la femme : « Fiji avait une motivation incroyable et une intuition brillante », assurait-elle dans un témoignage rapporté par la BBC .

Malheureusement, Fiji s’est gravement blessée au niveau de la patte il y a plusieurs années. Elle n’était plus apte à travailler sur le terrain. Cela devait marquer la fin de son duo avec Claire Bird, mais pour cette dernière, la chienne faisait déjà partie de sa famille. En effet, elle avait un lien spécial avec elle, et ce, dès leur première rencontre : « Je venais de rentrer de congé maternité, donc Fidji avait à peu près le même âge que ma fille, j'avais l'impression que c'était le destin », partageait-elle.

Thin Blue Paw Foundation / Facebook

Elle a donc décidé de l’adopter et est officiellement devenue sa propriétaire en dehors du travail. Depuis, leur lien n’a cessé de se renforcer. Fiji a été qualifiée de « chienne exceptionnelle » et son prix remis par la Fondation Thin Blue Paw honore sa belle carrière dans la police.