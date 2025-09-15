Cette chienne pleurait dans son box jusqu’à ce qu’une bénévole lui rende visite chaque jour pour lui redonner goût à la vie (vidéo)

Il suffit parfois d’un regard pour nouer un lien indélébile et changer une vie. C’est ce qui est arrivé à une bénévole au grand cœur en croisant la route d’une chienne visiblement brisée par la solitude. Touchée par sa tristesse, elle a décidé de ne pas rester simple spectatrice, et son intervention a fait la différence.

Fondatrice de McDonough Rescue, Kelsey McDonough se rend régulièrement aux refuges de la région de Los Angeles pour rencontrer les canidés qui y vivent et leur consacrer du temps. “Il y a beaucoup de chiens qui ont besoin d'aide et qui, honnêtement, recherchent juste un peu de compagnie”, explique-t-elle ainsi à The Dodo dans un reportage publié sur YouTube.

Récemment, elle a rencontré une femelle Pitbull appelée Sadie dont la détresse l’a frappée. “Elle était tellement renfermée et triste, raconte la bénévole. Ça m'a brisé le cœur.“



Kelsey McDonough

Ses pleurs étaient tout aussi déchirants. Kelsey McDonough ne pouvait pas l’ignorer. Elle a essayé de lui parler et de la réconforter. “J'ai passé des heures avec elle, assise devant son box et essayant simplement de faire tout ce que je pouvais pour qu'elle se sente mieux“, dit-elle.



Kelsey McDonough

Elle est revenue les matins suivants. Sadie était désormais habituée à sa présence et commençait même à remuer la queue dès qu’elle la voyait arriver. Les visites de Kelsey McDonough constituaient ses seuls véritables moments de joie.

“J'ai décidé de publier une vidéo sur TikTok pour l'aider à se faire connaître“

Sa nouvelle amie a partagé son histoire sur les réseaux sociaux dans l’espoir d’augmenter ses chances de trouver une famille aimante. “Cette nuit-là, j'ai décidé de publier une vidéo sur TikTok pour l'aider à se faire connaître et simplement demander de l'aide pour la sortir de ce refuge, dit la bénévole. Son miracle a eu lieu”.



Kelsey McDonough

Quelques jours plus tard, Kelsey McDonough a, en effet, reçu un message qui lui a fait chaud au coeur, de la part d’une certaine Rilynn. Celle-ci lui a annoncé qu’elle venait d’adopter Sadie. Elle lui a envoyé une photo prise le jour de l’adoption, sur le parking du refuge.

Rilynn a continué de lui donner des nouvelles de Sadie, qui profite de sa nouvelle vie aux côtés de son congénère. Ses journées n’ont désormais plus rien à voir à celles qu’elle connaissait derrière les barreaux. Elles sont rythmées par les courses endiablées dans les bois, les moments de détente à la maison et les câlins.

Kelsey McDonough

Voici le reportage évoqué plus haut :