Cette chienne incite sa maîtresse à aller au magasin tous les jours pour une raison hilarante (vidéo)

Doris a des milliers d’abonnés sur son compte TikTok, @days_with_doris. La chienne doit sa notoriété aux scènes hilarantes qu’elle provoque dans sa vie quotidienne, mais pas que. Selon sa maîtresse, Julie Watson, c’est elle qui dirige le foyer. Cette boule de poils est petite par la taille, mais grande par le caractère !

Dernièrement, Doris a incité sa propriétaire à se rendre chaque jour au magasin, pour une raison bien précise. Dans une vidéo vue par plus de 2 millions d’internautes, on la voit dans une allée avec un os en peluche vert dans la gueule. Jusqu’ici, rien d’exceptionnel, mais quand on regarde le clip de plus près, on comprend mieux le stratagème de la chienne…

@days_with_doris / TikTok

Doris sait ce qu’elle veut !

En réalité, ce n’est pas la première fois que Doris se balade fièrement avec son objet fétiche. À chacune de ses visites au magasin, elle pousse sa mère à lui acheter la même peluche. Julie s’exécute et dépense près de 10 € supplémentaires à chacune de ses courses. Tenez-vous bien : elle a cédé aux caprices de sa chienne 25 fois !

« Nous prévoyons même de lui offrir un nouveau panier pour accueillir toute sa collection » s’est-elle exprimée sur TikTok. « Ce n’est pas de sa faute, elle pense que la boutique lui vole ses jouets ! » a déclaré l’un des internautes, avec humour.

Si l’on en croit cette vidéo, il est clair que la petite Doris ne manque de rien, et que ses maîtres sont très aimants. Selon ces derniers, l’acheteuse compulsive à 4 pattes a jeté son dévolu sur les os en peluche verts pour une raison bien précise.

« C’est le premier jouet que nous lui avons offert, et nous pensons que c’est pour cela qu’il est son préféré. Elle a dormi avec pendant des mois pour s’acclimater à sa nouvelle maison, et c’est toujours avec cet os qu’elle joue en priorité », a confié Julie à Newsweek.