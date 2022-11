Un chat cleptomane multirécidiviste s'introduit dans un magasin pour voler des animaux en peluche (vidéo)

Dès qu’il a repéré une série de singes en peluche accrochés dans un magasin, un chat errant s’est mis en tête d’en récupérer autant qu’il le pouvait. Des passants l’ont vu à l’œuvre et ont filmé la scène. Partagée sur TikTok, la vidéo totalise 4,3 millions de vues.

Le vol de plusieurs animaux en peluche par un chat de gouttière a déclenché un fou rire chez les personnes qui y assistaient et filmaient la scène. La vidéo, relayée par Newsweek, est devenue virale en peu de temps.

Un utilisateur de TikTok se faisant appeler Chezcone était de passage devant un magasin, quand il s’est rendu compte qu’un chat venait d’en sortir en traînant un singe en peluche qu’il tenait fermement dans la bouche. Il s’agissait très probablement d’une femelle, possédant une robe calico. La majorité des félins domestiques à pelage écaille de tortue ou calico (blanc associé à l’écaille de tortue) sont, en effet, des chattes.

Chezcone a suivi l’animal du regard, alors que ce dernier rejoignait le trottoir d’en face où gisaient déjà 3 autres de ses prises. La chatte avait donc désormais 4 singes en peluche, mais elle n’allait pas s’en contenter.



Chezcone / TikTok

Et un autre pour la route…

La suite de la séquence la montre, en effet, traverser de nouveau la rue pour retourner au magasin, où les jouets accrochés à un présentoir près de la porte continuaient de l’attirer irrésistiblement.

D’un pas léger et décidé, elle a gravi les 3 marches de l’établissement, jeté son dévolu sur un singe rouge, l’a décroché puis est repartie avec. Un homme, probablement employé ou gérant de la boutique, a tenté vainement de la poursuivre, mais la chatte était trop rapide pour lui. Elle était déjà auprès de son précieux butin de l’autre côté de la rue.

Si la scène a de quoi faire sourire, le comportement affiché par la chatte cache peut-être quelque chose de bien plus triste. Comme l’a fait remarquer l’une des personnes ayant commenté, il se pourrait, en effet, qu’elle ait eu et perdu des petits, et que ces peluches lui servent, en quelque sorte, à compenser cette absence.