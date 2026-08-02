Cette chienne errante dormait sous des buissons faute de mieux jusqu’à ce que 2 humains décident de changer sa vie (vidéo)

Penny n’avait trouvé qu’un petit coin sous les arbres pour se protéger du monde extérieur. Lorsqu’Hannah et Ovi l’ont aperçue, ils n’ont pas réussi à l’approcher, mais ils ont refusé de l’oublier. Et ils ont bien fait ! En revenant le lendemain, ils ont découvert une chienne prête à leur accorder sa confiance et à commencer une nouvelle vie.

Pour les chiens errants, chaque journée est un nouveau défi. Entre le manque de nourriture, les dangers de la rue et les intempéries, trouver un endroit sûr où passer la nuit relève souvent de l'exploit. Penny, une petite chienne livrée à elle-même, avait fini par élire domicile dans un simple bosquet du parc Cedar Hill, à Nashville (États-Unis), où quelques branches lui offraient un semblant d'abri. Ce refuge de fortune lui permettait de survivre, jusqu'au jour où 2 passants ont estimé qu'elle méritait bien mieux qu'un coin de forêt pour dormir.

Un refuge de fortune dans les buissons

C’est lors d’une promenade dans le parc, qu’Hannah et Ovi ont aperçu Penny pour la première fois. Intrigués, ils ont voulu s’approcher d’elle, mais malheureusement, la petite chienne, très méfiante, s'enfuyait à chaque fois. Après près d'une heure de recherches, le couple a choisi de lui laisser de la nourriture et de l'eau avant de revenir le lendemain.

© @hannah_hcb / Instagram

À leur grande joie, Penny les attendait près des gamelles. Cette fois, la chienne a reconnu ses bienfaiteurs et a accepté leur présence. En s'approchant doucement, Hannah a vu la boule de poils se coucher sur le dos pour réclamer des caresses, tandis que sa queue remuait avec enthousiasme.

Ces retrouvailles touchantes ont marqué le début d'une nouvelle vie pour Penny, qui a enfin accepté l'aide de ceux qui étaient venus la secourir.

© @hannah_hcb / Instagram

Un changement de vie radical

Une fois mise en sécurité, la vie de Penny a complètement changé comme en témoigne la vidéo de son sauvetage relayée par DogTime. La petite chienne a enfin pu profiter d'un vrai repas, de 2 bains pour éliminer les puces et les tiques, puis d'une première nuit à l'abri.

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Conduite chez le vétérinaire, elle a rapidement conquis toute l'équipe, même si l'examen a révélé qu'elle n'était pas pucée, malgré le collier qu'elle portait. Hannah et Ovi ont tout de même multiplié les démarches pour retrouver un éventuel propriétaire, avant de se rendre à l'évidence : le secteur du parc où Penny a été découverte est malheureusement connu pour les abandons d'animaux…

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Le couple a alors décidé de la garder en famille d'accueil en attendant de lui trouver un foyer définitif.

Décrite comme « la joie incarnée », Penny semble désormais prête à laisser derrière elle son passé d'errance pour commencer une nouvelle vie entourée d'affection. Elle trouvera sans aucun doute très bientôt une gentille famille prête à l’aimer comme elle le mérite. En attendant, elle est entre de bonnes mains.

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L’info Woopets – Quels sont les premiers soins à apporter à un chien trouvé dans la rue ?

Comme Penny, un chien retrouvé seul dans la rue a d’abord besoin de retrouver un sentiment de sécurité. Pour l'aider au mieux, voici les bons réflexes à adopter :