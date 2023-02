Cette chienne découverte endormie sous un arbre émeut tout le monde au refuge en tendant la patte aux visiteurs

Depuis son sauvetage et son admission dans une clinique vétérinaire, une chienne passe la patte à travers les barreaux pour proposer aux personnes de passage de la lui tenir. Cette adorable habitude ne donne qu’un petit aperçu de sa douceur et de sa gratitude pour avoir été sortir de l’errance.

Une chienne prise en charge par une association tend la patte aux visiteurs pour attirer leur attention et leur dire bonjour. Vétérinaires et bénévoles continuent d’en prendre soin et espèrent lui trouver la famille aimante qu’elle mérite tant. Son histoire est rapportée par The Dodo.

Femelle Pitbull, elle a été nommée Eden par ses sauveurs. Elle avait été découverte seule, endormie sous un arbre dans le sud de la Californie. La chienne était probablement victime d’un abandon.



Suzette Hall / Instagram

Elle recevait à manger de temps en temps de la part de riverains, mais personne ne lui venait véritablement en aide. Eden, elle, refusait de quitter cet endroit, mais elle remuait la queue chaque fois que quelqu’un s’approchait d’elle.

« Elle savait qu’on venait l’aider »

Lorsque Suzette Hall, fondatrice de l’association locale Logan’s Legacy, en a été informée, elle a immédiatement réagi en envoyant une bénévole sur les lieux. Elle ne savait pas depuis combien de temps la chienne vivait dans ces conditions, mais d’après les éléments recueillis sur place, cela faisait des semaines.

« Elle savait qu’on venait l’aider, raconte Suzette Hall à The Dodo. Elle savait qu’il était temps pour elle d’arrêter de vivre sous cet arbre ».



Suzette Hall / Instagram

Eden a été emmenée dans une clinique vétérinaire, car elle était très maigre et souffrait de problèmes de peau assez sévères. Grâce à ses traitements et à l’amour qu’elle a reçu, son état s’est peu à peu amélioré. Sa gentillesse et son affection ont énormément touché ses bienfaiteurs. « C'est la chienne la plus douce que vous puissiez rencontrer », dit d’elle Suzette Hall.

Au départ, Eden préférait rester dans un coin de son box à la clinique vétérinaire. Un jour, cependant, elle a vu quelqu’un passer devant la porte et elle a décidé de s’en approcher, avant de passer la patte entre les barreaux. Cette personne lui a tenu la patte, et c’est devenu une habitude pour la chienne depuis.



Suzette Hall / Instagram

C’est sa manière d’exprimer son amour

« Elle vous tient la main et émet ensuite le plus doux des hurlements, comme si elle disait : je t’aime », détaille la fondatrice de Logan’s Legacy.

Maintenant que sa santé le permet, Eden est prête pour l’adoption. Suzette Hall et son équipe s’emploient à lui trouver une famille attentionnée, idéalement sans autre chien. Elles savent qu’elles finiront par atteindre leur but, car c’est un bonheur que cette chienne mérite amplement de connaître.

Suzette Hall / Instagram