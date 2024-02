La chienne découverte enfermée dans un conteneur réservait une autre surprise à ses sauveurs

Connie avait passé plus d’une semaine enfermée dans un container jusqu’à sa libération par les garde-côtes dans un port texan. Prise en charge par une association locale, la chienne a été transférée vers un autre refuge, 2000 kilomètres plus loin, où son examen par les vétérinaires a débouché sur d’étonnantes révélations.

Le 31 janvier dernier, 2 officiers des garde-côtes avaient découvert une chienne enfermée dans un container, au port de Houston au Texas (Etats-Unis). L’animal s’y trouvait vraisemblablement depuis une semaine au moins, et sa survie était quasiment un miracle.



Pasadena Animal Shelter / Facebook

Dans la foulée de son sauvetage, Connie avait été placée au refuge Pasadena Animal Shelter, mais elle n’y a pas séjourné bien longtemps. Son transfert vers une autre structure d’accueil a été rapporté par People, mais ce n’est pas la seule nouvelle importante la concernant.

La chienne n’est donc plus à Pasadena, mais auprès de l’association Forever Changed Animal Rescue, basée dans le Maryland, après un voyage en avion de 2000 kilomètres.

A son arrivée le mardi 6 février, elle a été prise en charge par des membres de l’organisation et examinée par des vétérinaires. Ceux-ci ont constaté notamment qu’elle ne pesait que 14 kilogrammes.

« Elle est extrêmement gentille, mais très timide et effrayée par son nouvel environnement, comme on pouvait s'y attendre », indique Forever Changed Animal Rescue. L’association ajoute que Connie est positive au ver responsable de la dirofilariose (maladie des vers du cœur) et qu’elle débutera son traitement très prochainement.

Connie est enceinte !

Forever Changed Animal Rescue annonce aussi et surtout que la chienne attend des petits ! Les vétérinaires ont, en effet, recouru à une échographie car ils relevé un problème mammaire, qui s’est d’ailleurs avéré bénin. Ce faisant, ils se sont rendu compte de la grossesse de Connie.



Pasadena Animal Shelter / Facebook

Grossesse qui sera évidemment surveillée de très près, « car elle est restée sans nourriture ni eau pendant 8 jours ou plus », souligne l’association. Pour le moment, les fœtus semblent se développer correctement et leur activité cardiaque est bonne.

La future maman sera gardée par un vétérinaire pendant toute la durée de la gestation pour s’assurer que celle-ci se déroule normalement. Par la suite, lorsque Connie se sera totalement rétablie et quand ses chiots auront atteint l’âge d’être adoptés, Forever Changed Animal Rescue leur cherchera des familles aimantes.