Inquiet pour un chien errant, il découvre sa situation bouleversante et décide de prendre les choses en main

Niall, un sauveteur aguerri, a l’habitude de prendre soin des chiens errants dans les rues thaïlandaises. Bien que ceux-ci soient nombreux, le bienfaiteur connaît tous ses protégés et remarque tout de suite quand l’un d’eux est aux abonnés absents. Alors, quand Fabius a disparu du jour au lendemain, il s’est rapidement inquiété pour lui.

En tant que chien errant, Fabius mène un quotidien éreintant dans les rues de Thaïlande. Toutefois, un ange-gardien veille sur lui et rend son quotidien meilleur. Il s’agit de Niall Harbison, un sauveteur de renom qui consacre sa vie à aider les boules de poils sans toi. Le bon samaritain a compris que quelque chose n’allait pas quand le quadrupède a disparu et une chaîne de solidarité s’est mise en place.

Fabius répondait toujours présent lors des repas gracieusement offerts par Niall. Cependant, ce dernier ne l’a pas vu pendant plusieurs jours, rapportait AOL, ce qui l’a inquiété. Ses craintes étaient fondées, puisque l’animal a été aperçu en piteux état sur une route quelque temps plus tard.

@my.disabled.hairy.friends / Instagram

Une triste découverte

Fabius traînait son arrière-train, comme s’il était paralysé des membres arrière. Pourtant, il était en forme avant sa disparition et son bienfaiteur a rapidement pensé qu’il avait été renversé par une voiture, comme c’est souvent le cas. Le pauvre chien a été conduit au sein d’un hôpital vétérinaire, où des radiographies ont mis en évidence une réalité bien plus sombre.

Fabius avait été la cible d’une personne mal intentionnée qui lui a tiré dessus avec une arme. Une balle s’est logée dans sa colonne vertébrale, lui paralysant les membres arrière. Grâce aux soins reçus, l’état de santé du quadrupède s'est stabilisé, mais le remettre dans la rue n’était pas envisageable puisqu’il était désormais handicapé. Heureusement, une femme au grand cœur avait une place chaleureuse pour lui chez elle.

Une vie heureuse

Cette dernière, nommée Sybille Morch, permet aux animaux handicapés de vivre un quotidien plus paisible. Elle a d’ailleurs aidé de nombreux chiens à se rétablir et à marcher, mais dans le cas de Fabius, la paralysie était définitive. La bienfaitrice n’était peut-être pas en mesure de redonner sa mobilité au chien, mais savait qu’elle pouvait rendre sa vie meilleure.

Elle lui a offert tout son amour et sa bienveillance, à tel point que l’animal s’est métamorphosé entre ses mains. Il est à présent épanoui et n’a rien à envier à ses congénères : « Il passe sa journée à être aimé, à courir sur la plage, à manger des os, à jouer avec des jouets et à traîner avec les autres chiens handicapés de Sybille. Il est aussi heureux que n'importe quel chien que nous ayons jamais vu », partageait Niall sur Instagram.