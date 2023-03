Cette chienne âgée a été abandonnée au refuge avec un portrait d’elle qui montre à quel point ses propriétaires l’aimaient

Parfois, c’est véritablement à contrecœur que les propriétaires abandonnent leur chien. Et quand ils ne leur restent plus d’autres choix, ils font tout pour que les futurs adoptants prennent soin de lui.

Abby est une chienne âgée de 12 ans. Après l’avoir chérie toute leur vie, ses propriétaires ont rencontré des difficultés personnelles et ne pouvaient malheureusement plus s’en occuper. Ils ont étudié toutes les solutions, mais ont dû se rendre à l’évidence. Leur seul choix était de se séparer de leur chienne, ce qu’ils ont fait en l’apportant à un refuge local. Ils ont laissé avec elle toutes ses affaires, y compris un portrait, comme le rapporte The Dodo.

© Courtney Lalich

Les propriétaires d’Abby voulaient qu’elle sache qu’ils l’aimaient toujours

Abby est arrivée au refuge avec toutes ses possessions. Il y avait son panier, ses nombreux jouets, quelques vêtements, et également la totalité de ses dossiers vétérinaires. Mais surtout, il y avait un portrait de la chienne encadré. Il s’agissait d’une manière pour les propriétaires de faire savoir à Abby qu’ils l’aimaient toujours, mais aussi de demander aux futurs adoptants de lui apporter autant d’amour.

Abby a intégré une famille d’accueil, en attendant d’être proposée à l’adoption

Sanctuary Rescue, une association qui a entendu parler de cette histoire, a été très touchée par cette famille. Ils ont décidé de récupérer Abby dans le refuge local où elle vivait depuis quelques semaines et de la placer dans une famille d’accueil habituée aux chiens âgés.

© Courtney Lalich

« Elle est maintenant dans une merveilleuse famille d'accueil qui a beaucoup d'expérience avec les chiens âgés. Elle recevra beaucoup de soins, d'amour et d'affection […] et elle sera à l'adoption une fois qu'elle aura vu notre vétérinaire et que nous aurons appris à la connaître un peu mieux », a écrit l’association sur Facebook.

Abby est heureuse d’avoir intégré un nouveau foyer, plutôt que d’être seule dans un chenil. Elle a eu l’occasion de tester tous les paniers du logement, à la recherche de son préféré.

Elle a aussi été gâtée en goutant à des petits morceaux de fraise, qu’elle préfère indéniablement aux croquettes…

Abby sera bientôt proposée à l’adoption, avec ses affaires et son portrait, comme le désiraient ses propriétaires. Espérons maintenant que la chienne trouve des parents adoptifs aussi aimants, où elle pourra passer sereinement ses vieux jours.