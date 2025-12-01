Cette chaîne hôtelière trouve une idée brillante pour calmer les chiens lors des feux d’artifice

Les feux d’artifice et toute autre représentation bruyante de ce type sont le cauchemar de nombreux chiens. Contrairement à nous, ils ne sont pas capables d'identifier d'où proviennent les explosions qu'ils entendent. Une chaîne hôtelière qui accepte les chiens s’est penchée sur le sujet et a trouvé la solution parfaite pour apaiser les toutous les nuits de fête.

Virgin Hotel, chaîne d’hôtels présente à travers l’Angleterre et les États-Unis, accepte les chiens dans ses chambres dédiées. Les boules de poils sont très bien soignées sur place, car les responsables prônent leur bien-être. Alors, à l'approche des célébrations du 5 novembre au Royaume-Uni, ils ont trouvé une idée astucieuse pour que les toutous puissent profiter de leur séjour malgré les feux d'artifice à l'extérieur.

Ce jour est particulier pour les Anglais, qui célèbrent l’échec du complot contre le Parlement datant de 1605. Connue sous le nom de La nuit de Guy Fawkes, cette date est symbolique pour les habitants et s’accompagne de feux d’artifice grandioses.

Une épreuve pour les chiens

Malheureusement, tout le monde ne se réjouit pas à l'approche des célébrations. Les animaux, dont les chiens, souffrent très souvent des spectacles pyrotechniques. Ils ne comprennent pas la provenance des bruits sourds qu'ils entendent et sont impuissants face à cela. Alors, ils peuvent entrer dans un grand état de stress et il n'est pas rare d'entendre qu'un chien a fugué pour se réfugier, ou qu’il s'est blessé dans la panique.

Les établissements de Virgin Hotel sont conscients que la fréquentation en Angleterre, et plus précisément à Londres, augmente à l'approche du 5 novembre, car la population et les touristes apprécient cette fête. Ils savent aussi que les propriétaires de chiens se retrouveront possiblement en mauvaise posture lorsque les pétards vont commencer, alors ils ont réfléchi à une solution pour que les chiens de leurs clients se sentent bien.

Ils ont alors décidé de créer une chaîne de télévision spécialement pensée pour apaiser les boules de poils. Tous les sons, les images et les couleurs ont été pensés en ce sens. Ainsi, quand les chiens sont placés devant l'écran, ils ressentent une grande détente et vont même jusqu'à s'endormir. Une solution astucieuse qui plaira certainement aux canidés et rassurera leurs maîtres.