Un hôtel canin dévoile une vidéo émouvante compilant les retrouvailles de chiens avec leurs maîtres

La moindre de nos absences rend nos animaux de compagnie extrêmement tristes. Pour ceux d’entre eux qui souffrent d’anxiété de séparation, ces moments où ils sont privés de notre présence est vécue comme un véritablement déchirement. Ils développent alors des troubles comportementaux allant de la destruction aux aboiements excessifs, en passant par des problèmes de propreté.

Ce n’est pas le cas des chiens dont il s’agit ici, mais ils sont tout de même très heureux de retrouver leurs humains après un séjour en pension. L’établissement en question est le Spot On Vet Hospital & Hotel, situé à Stamford dans l’Etat du Connecticut (Etats-Unis). Il fait à la fois office de clinique vétérinaire et d’hôtel pour canidés.

Une vidéo adorable a été mise en ligne le 6 septembre sur son compte TikTok, compilant les scènes de retrouvailles de chiens y ayant séjourné avec leurs maîtres. La séquence est vite devenue virale, totalisant 1,9 million de vues à ce jour.



La joie que ressentent ces toutous en retrouvant leurs propriétaires après une période de séparation plus ou moins longue est palpable. Leurs maîtres les avaient confiés à la pension pour différents motifs ; départ en vacances, déplacement professionnel, visite à un proche… Ils ne pouvaient pas se faire accompagner de leurs chiens et s’étaient donc tournés vers cette solution de garde.

Manifestations différentes, mais joie commune

Quand est venu le moment de se revoir, les quadrupèdes n’ont pas pu contenir leur bonheur. On les voit sautiller dans tous les sens, sauter dans les bras de leurs « papas » et « mamans », aboyer, remuer frénétiquement la queue ou encore se mettre sur le dos pour recevoir des caresses sur le ventre. Chacun exprime sa joie à sa manière, mais certains sont plus agités et exubérants que d’autres.

Voici la vidéo des retrouvailles au le Spot On Vet Hospital & Hotel, relayée par PetHelpful :

