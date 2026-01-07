« Ces hommes patients et persévérants lui ont sauvé la vie », une chienne effrayée trouve de l'aide auprès des employés déterminés d'une gare de triage

La petite Amy Fay errait dans une gare de triage au Texas (États-Unis), avant d’être sauvée et placée en famille d’accueil. Très timide au début, la chienne au pelage noir a fini par baisser sa garde et ouvrir pleinement son cœur à l’amour des humains.

« Elle rendait les employés très nerveux, écrit l’association Paco's Rescue Network sur Facebook, ils savent trop bien ce qui arrive aux chiens qui pénètrent dans la gare de triage. » La chienne, nommée par la suite Amy Fay, avait été abandonnée sur les lieux et courait dans tous les sens sur les rails, en évitant de justesse les accidents avec les trains.

Inquiets pour sa sécurité, les employés ont tenté à plusieurs reprises de s’approcher d’elle, en vain. Craintive et désorientée, elle les fuyait sans cesse. « Elle semblait vouloir de l’aide, mais était trop timide », déclare Carla Relf, membre de l’organisme, au micro du Dodo.

© Paco's Rescue Network

« Elle veut apprendre et faire plaisir »

Au bout d’un certain temps, le personnel de la gare de triage a finalement réussi à gagner la confiance de la va-nu-pattes et à la mettre en sécurité. Ces belles âmes lui ont servi à boire et à manger, le temps de trouver une solution.

Après plusieurs coups de fil à des refuges saturés et alors que l’espoir perdait de son éclat, les employés ont reçu une réponse positive de la part de l’association Paco’s Rescue Network. Cette dernière a rapidement trouvé une famille d’accueil pour Amy Fay. « Ces hommes patients et persévérants lui ont sauvé la vie », souligne l’organisme.

© Paco's Rescue Network

24 heures après son arrivée chez Kim, la boule de poils a chassé la nervosité qui l’assaillait et a révélé sa véritable personnalité. « Elle est douce, soumise, un peu inquiète, expliquent ses bienfaiteurs, elle veut bien faire les choses et vous rendre heureux, elle veut apprendre et faire plaisir. »

© Paco's Rescue Network

À l’adoption

Au sein de son nouveau petit nid douillet, Amy Fay s’est tout de suite liée d’amitié avec les autres chiens. « Elle adore ses frères et sœurs d’accueil, confie l’association, elle a beaucoup d’énergie pour gambader et jouer. »

Aujourd’hui, Amy Fay est disponible à l’adoption. « Nous aimerions beaucoup qu'Amy Fay trouve un foyer pour les fêtes », conclut Carla Relf, qui la décrit comme étant « une adorable petite fille ».

Après les épreuves terribles qu’elle a vécues, Amy Fay mérite de trouver une famille responsable et aimante pour la vie !

© Paco's Rescue Network