« Ces événements favorisent l’achat impulsif », une députée veut interdire la vente de chiens et de chats dans les salons

Allons-nous bientôt assister à la fin de la vente de chiens et de chats dans les foires et les salons ? C’est ce qu’espère Corinne Vignon, députée Ensemble pour la République et défenseuse de la cause animale. Une proposition de loi a été déposée en ce sens, ce qui devrait ravir les amoureux des animaux.

Depuis le 1er janvier 2024, la vente de chiens et de chats est interdite en animalerie. Mais aujourd’hui encore, ces boules de poils peuvent être vendues dans les foires ou les salons, au grand dam des défenseurs de la cause animale.

« Ces événements favorisent l’achat impulsif », déplore la députée Corinne Vignon, dans un entretien accordé à CNEWS. Véritables « click and collect d’êtres vivants » selon cette dernière, ils vont à l’encontre du bien-être des animaux. Hélas, « ce n’est pas le sujet numéro 1 des parlementaires », regrette l’interviewée. Une proposition de loi visant à interdire la vente de chiens et de chats dans les foires et les salons a donc été déposée par ses soins.

« Des environnements bruyants et inadaptés à leurs besoins »

« Ces chiens et ces chats sont baladés de salon en salon. Ils sont exposés pendant plusieurs jours dans des environnement bruyants et inadaptés à leurs besoins », souligne Corinne Vignon, qui ajoute que les conditions de transport et d’exposition peuvent « altérer la socialisation des jeunes animaux et compromettre leur intégration future dans les familles ».

De plus, leur vente empêcherait l’acquisition du certificat d’engagement et de connaissance mis en place par la loi de novembre 2021. L’objectif de ce document, qui doit être lu et signé au moins 7 jours avant l’adoption de l’animal ? « Sensibiliser et responsabiliser les acquéreurs d’animaux de compagnie et les détenteurs d’équidés, notamment sur leurs besoins. »

En engageant « une réflexion autour de l’acquisition de l’animal », il contribuerait à limiter les achats « coups de cœur », qui mènent souvent à des abandons. Pour rappel, 300 000 boules de poils sont abandonnées chaque année en France…

Le conseil de Woopets : quelles sont les questions à vous poser avant d’adopter un animal ?

Une adoption ne doit pas se faire pour des raisons purement esthétiques. Certes vous pouvez trouver un chat ou un chien absolument magnifique, mais correspond-il à votre mode de vie ? Êtes-vous compatibles ? Avant de vous lancer, il est essentiel de laisser place à la réflexion et de vous poser les bonnes questions en vue d’effectuer une adoption responsable :

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