Ces chiens sont formés pour sauver l’iguane des Petites Antilles, emblème local menacé par une espèce invasive

En Guadeloupe, une équipe canine pas comme les autres se mobilise pour préserver un trésor en voie de disparition : l’iguane des Petites Antilles. Formés pour traquer une espèce qui menace son existence, ces chiens d’exception participent activement à une mission de sauvegarde inédite.

C’est paradoxalement l’un des prédateurs potentiels d’un iguane antillais menacé d’extinction qui contribue aujourd’hui à sa préservation. Une joyeuse meute de Bergers Belges Malinois et d'autres races a, en effet, pour mission de flairer les nids d’une espèce rivale et invasive afin de faciliter le contrôle de sa population, rapporte Franceinfo .

Les chiens en question sont tous formés par Le Domaine Canin, centre d’éducation guadeloupéen qui assure également un service d’accueil (Fourrière de l’Alliance) et que dirige Miguel Soussaintjean.



Le Domaine Canin / Facebook

Le 8 septembre 2025, cette structure a organisé à Saint-François une journée de sensibilisation autour de la protection de l’iguane des Petites Antilles, également appelé iguane Péyi. Ce dernier est en grand danger à cause de l’iguane commun, reconnaissable à sa queue rayée et à sa plaque subtympanique, et dont l’introduction en Guadeloupe constitue un véritable désastre pour ses effectifs. L’espèce invasive s’empare de ses territoires et se reproduit à rythme bien plus élevé. La destruction de son habitat et l’activité des prédateurs aggravent la situation.

L’équipe du Domaine Canin / Fourrière de l’Alliance espère, via cette initiative, amener le public et les pouvoirs publics à prendre conscience que c’est un véritable emblème local qui risque de disparaître dans peu de temps. “L’iguane péyi ne subsiste plus que sur La Désirade et Petite-Terre, regrette ainsi Miguel Soussaintjean. Il faut absolument protéger ces territoires de l’invasion des iguanes rayés.”

Les canidés ont été entraînés à détecter par l’odorat les nids et les œufs d’iguane commun, même ceux profondément enfouis sous terre. “Nos chiens réussissent à capter l’odeur d’œufs enterrés jusqu’à 4 mètres de profondeur, détaille le PDG du Domaine Canin / Fourrière de l’Alliance. Ils nous indiquent précisément où ils se trouvent, ce qui permet de les neutraliser avant éclosion.”

“Préserver un trésor du patrimoine naturel guadeloupéen”

2 fois par semaine, les binômes chien/maître attendent l’arrivée de la barge Caribdésir, qui achemine du matériel et des marchandises vers La Désirade, pour inspecter la zone où elle accoste. “Nous protégeons la barge le mardi et le jeudi pour empêcher que des iguanes rayés ne rejoignent La Désirade, dit Miguel Soussaintjean. L’objectif est de créer une véritable poche sans iguane invasif autour de cette zone stratégique.”

Le Domaine Canin / Facebook

Les chiens du Domaine Canin interviennent également chez les particuliers qui découvrent des iguanes communs dans leurs propriétés.

“Protéger l’iguane Péyi, c’est préserver un véritable trésor du patrimoine naturel guadeloupéen”, insiste Miguel Soussaintjean. Même si cela reste essentiellement un jeu pour eux, les Malinois de l’équipe font un travail remarquable et participent grandement à la sauvegarde de la biodiversité antillaise.