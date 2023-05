L'évasion d'un iguane qui voulait prendre de la hauteur donne lieu à une opération de secours insolite

Un iguane s’est échappé de la maison de son détenteur et a eu envie de prendre de la hauteur, déclenchant une opération de secours peu commune. Un récit rapporté par la BBC.

Le mardi 9 mai, Stuart Hoyle était dans le désarroi le plus total en se rendant compte que son iguane vert n’était plus à la maison. Ce n’est que le lendemain qu’il l’a finalement retrouvé après d’incessantes recherches. Le détective à la retraite, qui étudie et élève des reptiles depuis des décennies, était soulagé, mais l’animal n’était pas encore hors de danger.



Horncastle’ Fire Station / Facebook

L’iguane, appelé Einstein, s’était introduit dans la propriété voisine pour grimper au haut d’un arbre. Il restait immobile sur sa branche, et il était impossible pour son propriétaire de le récupérer.

Stuart Hoyle expliquait à la BBC qu’il ne gardait pas Einstein dans un terrarium. L’iguane évolue librement chez lui, mais ce jour-là, l’homme avait oublié de reprogrammer la chatière. Cette dernière ne se déverrouille qu’en détectant les puces d’identification de ses 2 chats, mais comme elle était déverrouillée à ce moment-là, le reptile n’avait eu aucune peine à passer à travers elle pour sortir et partir à l’aventure.

L’habitant de Horncastle, village du Lincolnshire dans l’Est de l’Angleterre, a d’abord demandé l’aide de la RSPCA locale, qui ne pouvait pas faire grand-chose. L’association a alors contacté les pompiers, qui ont appelé à leur tour un élagueur de la région en renfort.

Un élagueur à la rescousse

Celui-ci est arrivé avec son matériel et a improvisé quelques outils supplémentaires à partir de filets de récupération et de bûches. Il a finalement réussi à atteindre l’iguane, puis l’a placé dans une caisse pour le restituer à son propriétaire.



Horncastle’ Fire Station / Facebook

Einstein, 5 ans, est rentré à la maison indemne et a pu reprendre ses vieilles habitudes.

Stuart Hoyle a précisé qu’il avait aménagé un espace pour l’animal où celui-ci dispose de tout ce dont il a besoin. Il a ajouté que ce qu’Einstein préfère, c’est se poser sur le canapé pour observer les chats. Il pourra continuer de le faire en toute sécurité après son sauvetage.

Horncastle’ Fire Station / Facebook