Ces capybaras sont très attendus lorsqu’ils rendent visite à leurs amis chien et chat (vidéo)

Les amitiés inter-espèces nous fascinent souvent tant elles sont parfois improbables. Elles sont d’autant plus étonnantes lorsque des boules de poils domestiques et des animaux sauvages créent des liens. En effet, qui pourrait croire que des capybaras, des chiens et un chat pourraient passer du temps ensemble ?

Chez @darkwingswildlife, utilisateur d’Instagram, c’est un peu la maison du bonheur. Chiens et chats cohabitent harmonieusement. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls animaux à apprécier le temps passé sur place, puisque depuis quelque temps, 2 capybaras nommés Pumpkin et Cheesecake viennent régulièrement visiter la famille.

Les capybaras sont de grands rongeurs pouvant atteindre jusqu’à 60 centimètres. Ils font sensation sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois, car ce sont des animaux réputés pour être très amicaux. Dans de nombreuses vidéos, ils apparaissent aux côtés de tortues, de singes, d’oiseaux et même de lémuriens ! En somme, ils sont connus comme étant les amis de toutes les bêtes.

@darkwingswildlife / Instagram

Des visiteurs toujours attendus

Les capybaras peuvent aussi s’entendre avec nos amis les chiens et les chats. Preuve à l’appui, une vidéo partagée sur Instagram et relayée par AOL. @darkwingswildlife a la chance de recevoir la visite régulière de Pumpkin et Cheesecake. Quand les 2 se présentent devant la porte, ils sont accueillis en roi. Le propriétaire des lieux les laisse entrer volontiers. Dans le clip, il est talonné par le chat et les chiens de la maison. Ces derniers sont toujours ravis de voir les rongeurs.

Comme on peut le voir sur le clip, Pumpkin et Cheesecake sont très à l’aise en compagnie de leurs amis quadrupèdes. Ils ont leurs marques au sein de la maison et leur présence est presque devenue normale pour tout le monde. Pumpkin, par exemple, a pris l’habitude de s’installer sur le canapé et une place lui est même dédiée !

La vidéo, improbable, a suscité de nombreuses réactions de la part des utilisateurs de la plateforme : « Où habitez-vous pour que les capybaras s'approchent de vous ? J'ai besoin de ça dans ma vie », écrivait une personne ; « C'est incroyable de les voir ensemble », soulignait quelqu’un d’autre. Effectivement, ce n’est pas un tableau classique !