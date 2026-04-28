« Ces animaux sont des survivants », une perquisition mène au sauvetage inattendu d’une famille de chats et d’un chiot Malinois

À Bobigny (Île-de-France), plusieurs chatons malades et leur mère affaiblie, ainsi qu’un chiot Malinois infesté de parasites, ont été trouvés par les forces de l’ordre lors d’une perquisition dans un domicile. Les animaux, confiés à l’association Action Protection Animale, reçoivent les soins et l’amour qu’ils méritent depuis leur sauvetage. L’organisation a déposé une plainte.

« À Bobigny, c’est dans un contexte sans lien direct avec la protection animale que les forces de l’ordre ont fait une découverte aussi inattendue que bouleversante, écrit l’association Action Protection Animale sur son site web, lors d’une perquisition, plusieurs animaux ont été retrouvés dans un logement, livrés à eux-mêmes, dans des conditions sanitaires alarmantes. »

6 chatons âgés de quelques semaines seulement ont été trouvés. Les jeunes félins, atteints du coryza à un stade avancé, n’avaient bénéficié d’aucun soin. Leur mère, épuisée, « tentait malgré tout de veiller sur eux ». Un chiot de race Malinois d’à peine un mois et infesté de parasites essayait également de survivre dans cet environnement.

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« Ils n’auraient probablement jamais eu de seconde chance »

Malheureusement, les corps de 2 chatons décédés ont été découverts sur les lieux. L’un d’eux était dans un état de décomposition avancée. À la suite de l’opération, tous les animaux en vie ont été remis entre les mains bienveillantes de l’équipe d’Action Protection Animale, qui a déposé plainte.

« Aujourd’hui, ils sont toujours en soins dans l’un de nos refuges partenaires. Leur état nécessite plusieurs semaines de prise en charge avant d’envisager un placement en familles d’accueil, d’autant que les plus jeunes ne sont pas encore sevrés, indique l’association, ces animaux sont des survivants. Sans cette intervention, ils n’auraient probablement jamais eu de seconde chance. »

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Le chiot est malvoyant

À l’heure actuelle, les chatons et leur maman continuent de recevoir des soins spécifiques. Récemment, Action Protection Animale a donné des nouvelles du chiot baptisé Claude, dont l’état de santé était fragile.

« Claude est malvoyant. Peut-être même aveugle. Nous ne pouvons pas savoir aujourd’hui à quoi est dû son état. Dans les prochains jours, il passera des examens vétérinaires approfondis afin de mieux comprendre l’étendue des dégâts et de mettre en place les soins les plus adaptés, explique-t-elle, nous espérons de tout cœur qu’une amélioration sera possible et qu’il pourra retrouver, au moins en partie, la vue. Mais nous ne pouvons pas le lui promettre aujourd’hui. »

Au sein de son foyer d’accueil, Claude découvre l’amour véritable et le bonheur de la vie de famille. Entouré et rassuré, il profite de ses tout premiers moments de calme et de douceur. Désormais entre de bonnes mains, il pourra grandir dans les conditions les plus adaptées à ses besoins.

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