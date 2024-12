Cette chienne perpétue depuis 9 ans son adorable rituel d'automne consistant à plonger dans un tas de feuilles mortes (vidéo)

C’est plus fort qu’elle ; dès que Stella voit un tas de feuilles mortes, elle ne peut s’empêcher de courir à pleine vitesse et d’y plonger. Même si cette chienne n’a plus les pattes de sa jeunesse, son enthousiasme et son énergie sont les mêmes chaque fois que l’automne dénude les arbres et lui offre ces irrésistibles matelas végétaux.