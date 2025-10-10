Censé être un excellent gardien de moutons, ce Golden Retriever provoque l’hilarité en échouant à sa tâche avec brio (vidéo)

Ce Golden Retriever s’est retrouvé dans l’embarras lorsqu’il a fallu rassembler les moutons dans le pré. C’est avec bienveillance que ses propriétaires et les internautes ont abordé les choses, jugeant que définitivement, ce chien n’était pas fait pour ce travail de berger.

La vidéo TikTok cumule près de 500 000 vues. Sa courte durée n’a pas empêché les internautes de l’apprécier. Elle met en avant Marley, le Golden Retriever âgé d’1 an de l’utilisateur « @marleyanmy ». Nous apprenons par nos confrères de Newsweek que le chien a grandi dans un élevage de moutons et est formé depuis son jeune âge à la surveillance des moutons. Cette vidéo était censée mettre en avant ses prouesses, malheureusement le programme a été un peu perturbé.

@marleyanmy / TikTok

L’entrain d’un chien qui va « rassembler les moutons »

Le début de la vidéo montre un chien en forme, motivé même à l’idée d’accomplir la mission qu’on lui a donné à la ferme. On imagine que ce grand chien qui vit au cœur de la Nouvelle Zélande a une belle vie parmi ces animaux.

@marleyanmy / TikTok

Le Golden Retriever va rapidement nous montrer que son talent premier n’est pas de « rassembler les moutons ». À cela, il semble avoir une préférence pour son confort.

@marleyanmy / TikTok

« Les moutons le rassemblent »

Peut-être que la consigne n’était pas claire, mais Marley n’a pas réalisé ce qui était attendu de lui, et s’est retrouvé lui-même aux côtés des moutons, dans le pré. Dans la deuxième partie de la vidéo on voit le chien assis dans l’herbe à côté des moutons qui broutent. Le problème ? Le canidé se trouve désormais de l’autre côté de la barrière, c’est-à-dire lui-même enfermé.

« Ce professionnel ne pourra pas renouveler sa licence »

Les internautes ont été très amusés par les images qui montrent un chien finalement assez serein face à ce qui pourrait s’apparenter à un échec. On comprend que Marley est un chien détendu, qui vit tout à fait bien son quotidien. Les internautes s’en amusent évidemment avec des phrases du type : « Il a l’air littéralement terrifié par son boss », en parlant du mouton qui se situe à côté de Marley.

@marleyanmy / TikTok

Le Golden Retriever a une bonne excuse : sa race n’est pas si souvent utilisée pour rassembler les moutons. Certains chiens, comme les Border Collies ou les Bergers Australiens effectuent ces tâches à merveille. Marley préfère sans doute laisser toute la lumière à ses amis spécialistes.