Dans son élément naturel, un Corgi reprend son rôle de berger, mais est vite dépassé par la situation (vidéo)

Tilly et ses congénères Corgi vivent au sein d’une ferme. Ainsi, ils sont voisins avec des chats, des oiseaux, ainsi que des moutons. Si leur envie de garder le troupeau remonte parfois, tous ne sont pas faits pour ce rôle.

La ferme Jake’s Funny, basée dans l’Ohio (États-Unis), c’est un peu la maison du bonheur pour les animaux. Là-bas, tout le monde a sa place, bien que certains tentent encore de déterminer la leur. C’est le cas de Tilly, un jeune Corgi qui aimerait parfois garder le bétail, mais qui n’a pas encore vraiment confiance en lui.

Pour Tilly et sa fratrie, la ferme est un immense terrain de jeu sur lequel ils peuvent gambader et s’épanouir. Tous interagissent avec les autres animaux sur place, et ceux-ci sont nombreux ! Chats, dindons, autres chiens ou encore poney, la propriété est bondée de bêtes poilues ou plumées en tout genre !

@jakesfunnyfarm / TikTok

Les premiers pas de berger

Les toutous interagissent aussi fréquemment avec les moutons de leur propriétaire. Comme l’a rappelé Parade Pets , les Corgis ont initialement été dressés pour garder les troupeaux et ne sont donc, en l'occurrence, pas destinés à être des toutous canapé ! De ce fait, Tilly et ses congénères sont très attirés par les bovidés de la ferme, mais ils doivent encore apprendre à devenir de bons gardiens.

La fratrie de Tilly n’a pas de mal à s’approcher des bêtes, mais ce dernier est encore un peu réticent. Nous le remarquons dans une vidéo postée sur TikTok, où le jeune quadrupède se trouve à proximité d’un troupeau. Il s’approche de ce dernier, qui revient vers lui à vive allure. Au lieu de rester à côté pour le surveiller, le toutou s’en va en courant, dépassé par la situation.

A lire aussi : Elle attendait patiemment depuis 7 mois, sans savoir que sa maîtresse n’avait jamais cessé de la chercher

Heureusement pour Tilly, sa sœur Sadie n’était pas très loin et a pu gérer la situation. Il aura toutefois encore besoin de quelques leçons pour devenir berger, et les internautes l’ont bien remarqué : « Il a mal compris la mission», plaisantait une personne. Heureusement, d’autres l’ont soutenu : « C'est drôle ! Avec ces gros moutons qui courent vers elle, je courrai aussi », assurait un utilisateur de la plateforme. Allez Tilly, avec un peu d’entraînement et de confiance, tu deviendras un véritable gardien un jour !