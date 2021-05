Ce Saint-Bernard a passé sa vie dans un refuge démarre une nouvelle vie dans un foyer aimant (vidéo)

Inexplicablement abandonné, un Saint-Bernard d’une extrême douceur a fini par trouver une famille. Sa nouvelle maîtresse n’a pas hésité à faire un très long voyage pour l’adopter. Le chien a vite trouvé une place de choix à la maison.

Né dans un élevage, Cosmo, un Saint-Bernard de 59 kilogrammes, n’avait jamais connu la vie de famille. L’éleveuse avait décidé de se séparer de l’animal et de l’amener au refuge Hearts United for Animals, situé à Auburn dans l’Etat du Nebraska (Centre des Etats-Unis), sans fournir d’explication.

Ce doux géant avait pourtant tout pour plaire. D’ailleurs, quand l’association l’a proposé à l’adoption sur son site, de nombreuses personnes tombées sous son charme ont manifesté leur souhait de l’accueillir, raconte Animal Channel.

Parmi les demandes envoyées, c’est celle de Jayne et Geoff qui a finalement été retenue. Le couple vit à plus de 1700 kilomètres de là, dans l’Etat de New York. Ils ont 2 enfants, Owen et Alice, 2 chiens appelés Poppy et Grendel, ainsi qu’un lapin géant.

Jayne a décidé de louer un véhicule et de faire le long voyage vers le Nebraska en compagnie de sa sœur Maggie. Quand elle est arrivée au refuge pour rencontrer Cosmo, elle était un peu nerveuse. Toutefois, dès qu’elle l’a vu paisiblement couché sur l’herbe aux côtés de la responsable de la structure, toutes ses appréhensions se sont envolées. Il l’a accueillie en remuant la queue et a accepté volontiers ses caresses, ainsi que le crocodile en peluche qu’elle lui a offert.

Chaleureusement accueilli par toute la famille

Le lendemain matin, c’était le grand départ pour Cosmo. Une très longue route attendait le canidé, Jayne et Maggie. Après avoir traversé 5 Etats, ils sont arrivés à destination.

Poppy a été la première à accueillir le Saint-Bernard, suivie de Grendel. Ses 2 congénères ont été ravis de faire sa connaissance, surtout la chienne. D’ailleurs, ils sont devenus très complices par la suite.

Cosmo a pu découvrir sa nouvelle maison, puis Owen et Alice, qui ont été totalement conquis par cette montagne de tendresse sur 4 pattes. Plus tard, c’est Geoff qui lui a souhaité la bienvenue.

Dès lors, tout n’était que joie et découverte pour le nouveau membre de la famille. Il a enfin droit à la vie heureuse qu’il mérite.

A lire aussi : Un chien triste dans un refuge roumain reçoit un colis émouvant provenant de sa famille adoptive au Royaume-Uni

Voici son histoire en vidéo :