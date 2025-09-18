Ce propriétaire partage en temps réel son « échec » en tant que famille d’accueil d’un chien de refuge (vidéo)

Ce bénévole est très lucide sur la situation. Volontaire pour être famille d’accueil, il a su assez rapidement qu’il aurait des difficultés à laisser repartir son protégé. C’est en vidéo et avec humour qu’il a choisi de partager son cheminement de pensées. Au rendez-vous, les internautes ont abordé les images avec beaucoup d’émotions.

L’expérience de famille d’accueil est bien particulière, racontait DogTime. Les adoptants s’engagent à prendre soin de leur pensionnaire, et à tout faire pour lui permettre de rejoindre une famille définitive. Certains ne parviennent pas à laisser partir l’animal, on parle alors d’« échec ». Ce propriétaire a mis en avant un bel exemple, qui peut finalement être perçu comme une belle nouvelle.

@nick_norcia / Instagram

« Peut-être que c’est un signe »

Nick Norcia, l’actuel propriétaire de ce chien du nom de Theo, débute le clip vidéo publié sur Instagram alors qu’il est dans sa voiture, en route pour retrouver ce chien dont il a eu la charge durant plusieurs mois. Avec humour, l’homme explique que Theo est toujours au refuge, un mois après son arrivée. Il répond en conséquence : « Peut-être que c’est un signe… peut-être que son adoptant est juste ici ». On comprend rapidement de quoi il s’agit.

@nick_norcia / Instagram

« Je voyagerais dans les mers et les océans, les vallées, les collines et les galaxies pour Theo »

Derrière ces nombreuses notes d’humour, c’est une vraie histoire d’amour que l’on voit transparaître. Durant son séjour chez ses adoptants, Theo a énormément progressé, devenant le chien parfait pour une famille. La suite des événements en a été autrement, avec une adoption qui n’a pas été au rendez-vous. Durant ce long mois d’attente, Nick a compris que Theo lui manquait.

@nick_norcia / Instagram

Des habitudes vite retrouvées

Après 1 heures 30 de route, Nick retrouve Theo. Les retrouvailles sont à la hauteur des attentes avec un chien qui reconnaît tout de suite son papa. Le chien reprend ses aises dans la voiture dévorant toute la nourriture à sa disposition. Il en fait de même à la maison, en partageant le lit de son propriétaire, allant même jusqu’à se coucher sur lui sans aucune gêne.

A lire aussi : 2 Golden Retrievers paniquent en voyant leur maître "en danger" sur une chaise flottante et sautent à l'eau pour le sauver (vidéo)

Réunir des âmes sœurs

Si l’humour domine en vidéo, les internautes ont bien compris le sous-texte. Theo était lié à ces humains, et l’avenir n’aurait pas pu en être autrement. « C’est votre chien d’âme, nous pouvons tous le voir », commentait un internaute. Le ton léger témoigne d’une adoption qui s’est faite tout naturellement, menée par une sensation permanente d’évidence.