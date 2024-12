Cet adorable chiot Golden Retriever refuse de se laisser ralentir par son handicap et fait preuve d’une énergie débordante (vidéo)

Quoi de plus mignon qu’un chiot ? Un chiot à 3 pattes qui déborde d’énergie peut-être ? Cow est une adorable petite chienne Golden Retriever qui est née sans sa patte avant droite et qui ne se laisse absolument pas ralentir par ce détail. Sa nouvelle maîtresse, admirative de sa résilience, a dernièrement partagé sur Tiktok les facéties de cette petite boule d’énergie pour le plus grand plaisir des internautes.

On peut dire que la vie de Holly Smith tourne presque entièrement autour des animaux. Le jour, elle travaille dans une clinique vétérinaire de New York (États-Unis) et le soir, elle retrouve à la maison ses chats et ses chiens. En tant qu’amoureuse des boules de poils, la jeune femme n’a pas hésité une seconde avant d’accueillir un nouveau membre dans sa meute lorsqu’un éleveur lui a parlé d'un petit Golden Retriever à 3 pattes né en septembre dernier.

Une chienne handicapée pleine d’énergie

Cow, la petite chienne en question, était née sans patte avant droite. Personne ne connaît exactement l’origine de cette déformation, mais sa nouvelle maîtresse a expliqué à Newsweek qu'il était « possible que son cordon ombilical ait été enroulé autour de sa patte », coupant par conséquent la circulation du sang.

© @hoochthegreatdane / TikTok

Ce handicap ne freine heureusement en rien la petite boule de poils ! Même si Cow doit sauter sur ses 3 pattes pour avancer, elle déborde d’énergie et adore faire des bêtises comme les autres chiots de son âge.

Depuis qu’elle l’a ramenée à la maison, Holly est étonnée par la résilience de cette jeune chienne. « Elle essaie de suivre tous ses frères et sœurs et impressionne tout le monde chaque jour. Moo et Cow sont les meilleures amies du monde. Elles n'ont pas tout à fait 7 mois d'écart et elles détestent être séparées l'une de l'autre », a-t-elle notamment déclaré.

© @hoochthegreatdane / TikTok

Une admirable résilience

Dès son arrivée à la maison, Holly a tenu à présenter Cow aux internautes en publiant une vidéo TikTok qui a déclenché une réaction virale. En quelques jours, celle-ci a en effet cumulé plus de 8,6 millions de vues et plus de 1,1 million de likes.

La maîtresse de la petite chienne a été stupéfaite par ce succès, ajoutant qu'elle était « choquée que Cow ait reçu autant d'attention ». À travers cette courte vidéo, le chiot a touché de nombreux cœurs et a suscité beaucoup d’admiration. Depuis, Holly partage régulièrement de nouvelles publications pour montrer les pitreries quotidiennes de Cow à ses admirateurs.

A lire aussi : 2 ans après sa disparition, une chienne est retrouvée à 1600 kilomètres de son domicile et son maître parcourt 16 heures de route pour s'offrir des retrouvailles émouvantes

« Cow est très aimée par sa nouvelle famille. C'est une chienne très gentille, et nous ne regrettons pas de l'avoir ajoutée à notre meute. », a-t-elle conclu avec tendresse.