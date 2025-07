Un petit chien reste près de son humain décédé dans un lieu isolé, son dévouement émeut les secours

Dans les paysages arides de l’Arizona, un petit chien au courage et à la fidélité sans limite a ému bien au-delà des frontières américaines. Resté auprès de son maître décédé, il a fait preuve d’une loyauté exemplaire, rappelant une fois de plus à quel point le lien entre un humain et son compagnon à 4 pattes peut défier les circonstances les plus tragiques.

La loyauté et l’héroïsme d’un chien ont suscité une vague d’émotion tant en Arizona (Etats-Unis), où les faits ont eu lieu, qu’ailleurs dans le monde, après qu’il a été découvert auprès du corps sans vie de son maître dans un lieu reculé, rapportait AZ Central.

Le samedi 5 juillet 2025, une équipe de recherche et de sauvetage du bureau du shérif du comté de Cochise s’est rendue aux abords d’une voiture qui se trouvait dans une zone isolée, au nord de Muleshoe Ranch et à environ une heure de route de Willcox. Le propriétaire du véhicule était décédé, et son compagnon à fourrure était resté fidèlement à ses côtés.

Le petit chien au pelage gris a d’abord pris peur et s’est enfui à l’arrivée des forces de l’ordre, mais il a fini par être rattrapé et mis en sécurité.



Cochise County Sheriff's Office Search & Rescue / Facebook

Le dévouement et l’amour canins dans leur plus pure expression

Sur sa page Facebook, l’équipe de recherche et de sauvetage du bureau du shérif de Cochise a indiqué que la cause du décès du maître n’avait pas encore été déterminée. La publication a été commentée par un certain John Merten, qui a dit avoir rencontré l’animal la veille et essayé, en vain de lui venir en aide. « Je suis tombé sur cette scène hier et je n'ai pas réussi à attraper le chien, a-t-il ainsi écrit. Je lui ai donné un sandwich et lui ai laissé de l'eau »



Cochise County Sheriff's Office Search & Rescue / Facebook

« Cela montre vraiment le dévouement et l'amour qu'un animal de compagnie a pour son humain », a conclu le bureau du shérif.

Le chien a été confié à un refuge local. L’identité de la victime n’a pas été révélée.