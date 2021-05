Un policier utilise son sandwich pour tenter de sauver un chien errant en plein milieu du trafic

Pour porter secours à une chienne errante qui risquait de se faire renverser sur une autoroute, un policier a fait preuve à la fois de persévérance et de créativité. Avec les moyens dont il disposait, il a réussi à attirer l’animal pour le mettre en sécurité.

En fin de semaine dernière, le sergent Jeff Kramer, officier de la police autoroutière de l’Etat de l’Ohio, effectuait une patrouille sur l’autoroute Interstate 75, quand il a eu à réaliser une intervention insolite. Sa journée de service se déroulait sans histoire, jusqu’à ce qu’il repère un problème sur une section de cette voie au nord de Dayton.

Le trafic routier s’était arrêté, car une chienne errante courait sur l’autoroute et risquait d’être blessée à tout moment, rapporte WHIO.

Le sergent Kramer s’est aussitôt rendu sur les lieux et évalué la situation. Il a tenté de rattraper la chienne, mais elle était trop apeurée pour se laisser approcher. Elle ne faisait que fuir davantage à chaque tentative, ce qui la mettait encore plus en danger.

Au bout de 2 heures d’efforts infructueux, l’officier de police a eu une idée ; il avait un sandwich dans son véhicule de patrouille, qu’il avait prévu de manger au déjeuner. Il s’est dit qu’il pouvait essayer de faire appel à la gourmandise de la chienne en l’attirant avec son repas. Il s’est également saisi d’une corde.

Son plan a fonctionné à merveille. L’animal, alléché par le sandwich, est finalement venu vers lui. Il ne restait plus au sergent Kramer qu’à nouer précautionneusement la corde autour du cou de la chienne pour en faire une laisse improvisée.

