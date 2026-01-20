« Ce petit bonhomme l'a vraiment touché », il sauve un chiot abandonné dans une poubelle et ne peut l’oublier (vidéo)

À quelques jours de Noël, un petit chien abandonné dans une poubelle a trouvé son miracle de fin d’année. Tremblant et gémissant, il cherchait désespérément de l’aide, jusqu’au moment où le sergent Nick Beerling est intervenu. Ému par sa détresse, il est retourné au refuge la veille de Noël avec sa famille pour l’adopter, offrant au chiot non seulement un foyer sûr, mais aussi une nouvelle vie pleine d’amour et de chaleur.

Quelques jours avant Noël, à Gardena en Californie (États-Unis), le sergent Nick Beerling était en train de patrouiller lorsqu’il a entendu de faibles gémissements venant d’une poubelle. Intrigué et inquiet, il s’est approché et a soulevé le couvercle. Ce qu’il y a découvert allait changer sa vie…

Abandonné dans une poubelle

Devant ses yeux, un petit chien apeuré et visiblement abandonné. Comme le précise le média People, le pauvre toutou avait été jeté dans la poubelle compacteuse, un conteneur dangereux qui écrase les déchets à l’aide d’un vérin hydraulique.

Selon le sergent Beerling, le chiot croisé Terrier était « assis sur la poubelle, gémissant et tremblant, cherchant de l'aide ».

© SPCA LA

Immédiatement mise en sécurité par l’agent de police, la boule de poils a été remise au service de contrôle animalier de Gardena, puis conduite au refuge SPCA LA South Bay pour y être soignée.

Placé ensuite en fourrière, comme le prévoit la procédure pour les animaux errants, le toutou ne savait pas encore qu'il avait profondément marqué l'esprit de son bienfaiteur...

© SPCA LA

Le plus beau des Noëls

Même si le petit chien était désormais sain et sauf, le sergent Beerling ne pouvait s’empêcher de penser à lui. La veille de Noël, il est donc retourné au refuge avec sa famille pour l’adopter officiellement.

« Les filles et moi essayions de le convaincre d'adopter un autre animal de compagnie depuis un certain temps, mais il ne voulait pas s'engager », a confié un membre de sa famille qui compte déjà un Shih Tzu. « Mais ce petit bonhomme l'a vraiment touché en plein cœur. »

@nbcla A puppy who had been left inside of a self-compacting trash can in Gardena is getting a new family for the new year with the officer who helped save him. Gardena Sgt. Nick Beerling responded to the call about whimpering coming from a trash can outside a local church. After taking the puppy to spcaLA and waiting three days for the mandatory stray hold, the officer and his family decided to adopt the little dog. Tap the link in bio for more. #nbcla ? original sound - NBCLA

Baptisé Flan par le personnel du refuge à cause de sa couleur de pelage, le chiot d’un an est devenu Norm lorsqu’il a été adopté par la famille Beerling, en hommage à la rue où il a été trouvé (Normandy Avenue).

On ne saura sans doute jamais qui a abandonné ce petit toutou, mais la résilience de Norm et l’action rapide de son nouveau maître ont permis de transformer une histoire tragique en un véritable conte de Noël !