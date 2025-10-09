Ce jeune chiot Braque de Weimar découvre la banane et transforme chaque bouchée en un moment unique (vidéo)

La nourriture est souvent le péché mignon de nos compagnons à 4 pattes. Ils ont parfois du mal à résister aux tentations. Le chiot dont il s’agit a eu l’opportunité de goûter un aliment pour la première fois. Il a eu un vrai coup de cœur pour la banane, qu’il a pris soin de déguster selon les règles de l’art.

Cette dégustation s’est transformée en un moment paradisiaque pour ce tout jeune Braque de Weimar très concentré sur la tâche qu’il est en train d’effectuer. C’est sa maîtresse qui a eu l’idée de filmer la scène très attendrissante, qui a immédiatement conquis le cœur des internautes.

@andreas_vomfalkenhaus / Instagram

L’expression de la gourmandise

Nommée Frida, la petite Braque de Weimar nous prouve à quel point goûter un aliment pour la première fois peut être une expérience intense. La chienne a les yeux écarquillés, l’air concentré, avec ses 2 pattes sur la main de sa propriétaire qui tient le morceau de banane entre ses doigts. Vient ensuite le long moment de la dégustation en elle-même, qui consiste à saisir plusieurs petites bouchées pour envahir son palais du goût sucré. L’extase est là pour la petite chienne qui découvre le sens même du mot gourmandise.

@andreas_vomfalkenhaus / Instagram

« Plus, s’il vous plaît ? »

La dégustation dure plusieurs minutes, relatait Dog Time. Frida utilise d’abord le support proposé par les mains de sa propriétaire, puis saisit le morceau qui se défait et atterrit sur le sol. Frida n’abandonne évidemment pas et poursuit sa découverte gustative avec toujours autant d’entrain.

La détermination de la chienne est adorable. Ce qui a marqué les internautes, c’est qu’elle ne dévore pas, mais fait preuve de patience. À la fin de sa dernière bouchée, elle semble tout de même demander à avoir une petite portion supplémentaire.

La banane : un atout nutritionnel pour un chien

La liste des aliments bons ou mauvais pour nos animaux est à maîtriser en tant que propriétaire de chien. En l’occurrence, la banane est un aliment très intéressant pour nos toutous, en particulier pour ceux qui ont l’estomac fragile. Elle permet de restaurer une flore intestinale fragile et apporte des fibres, essentielles à un intestin en bonne santé.

@andreas_vomfalkenhaus / Instagram

La petite Frida a donc tout compris en jetant son dévolu sur ce fruit. Les propriétaires doivent tout de même garder en mémoire que la banane est un fruit très sucré qui doit être consommé avec parcimonie et réservé à des occasions spéciales.