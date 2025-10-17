Un chien au grand cœur choisit "son" chaton et décide de l'élever comme son propre petit (vidéo)

Dans une paisible ferme du nord-ouest des Etats-Unis, une relation peu commune fait fondre les cœurs des internautes. Un chien et un chat choisi par celui-ci partagent une connexion profonde, touchante et inattendue, digne des plus belles histoires d’amitié. Grâce aux images partagées sur TikTok, le monde découvre ce duo attachant, dont la tendresse naturelle semble défier les lois de l’instinct animal et transcender les espèces.

Entre un chien de race Golden Retriever répondant au nom de Brutus et un chat bicolore de 2 ans appelé Wilbur, c’est bien plus qu’une merveilleuse histoire d’amitié interespèces qui s’est constituée au fil du temps. Ces 2 animaux sont liés par une relation fusionnelle, que l’on pourrait comparer à celle qui unit un père et son fils.

Il suffit de voir l’attitude qu’ils ont l’un envers l’autre pour s’en rendre compte. Les témoins privilégiés de cette connexion hors normes sont les membres de leur famille, qui vivent dans une ferme du nord de l’Idaho (Etats-Unis). Il s’agit de la Grandma’s Farm, dont le quotidien est suivi sur le compte TikTok “@grandmasfarm” par plusieurs centaines de followers.



@grandmasfarm / TikTok

L’une des vidéos que l’on peut y découvrir est particulièrement touchante et offre un magnifique aperçu de leur complicité. Elle a été mise en ligne le 21 septembre 2025 et est relayée par Parade Pets .

On y voit un Brutus paisiblement allongé sur le sol, enlaçant tendrement Wilbur qui est blotti entre ses pattes. Dans un geste empreint de tendresse quasi paternelle, il le toilette doucement tandis que le chat le pétrit avec contentement, manifestant une confiance née d’une affection partagée depuis leur première rencontre. Voici la vidéo :

Le jour où tout avait commencé

Une autre séquence postée le même jour nous permet de découvrir le moment où tout a commencé. En 2023, une portée de chatons venait de naître dans la ferme. Brutus avait choisi le sien, qui était donc Wilbur.

Dans cette 2e vidéo (ci-dessous), le Golden Retriever, déjà plein de douceur, entourait de ses grandes pattes le minuscule félin noir et blanc. Le canidé lui léchait le pelage avec la même délicatesse, comme s’il savait dès lors qu’il le protégerait pour toujours.

