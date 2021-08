Ce Jack Russell disparaît mystérieusement de son jardin pour réapparaître 11 ans plus tard !

Qu’a donc pu vivre Crumpet pendant toutes ces années, privée de l’amour de sa famille ? Cette chienne a récemment refait surface à une poignée de kilomètres de chez elle, aussi mystérieusement qu’elle avait disparu 11 ans plus tôt.

Sarah Covell, 57 ans, son mari Mike, 66 ans, et leurs 2 filles Tallulah et Elektra ont eu l’excellente surprise d’apprendre, le 12 juin dernier, que leur chienne Crumpet venait d’être retrouvée. Ils n’avaient plus de nouvelles de leur animal de compagnie depuis 11 longues années, comme le rapporte le Daily Mail.

En octobre 2010, Crumpet n’était encore qu’un chiot de 3 mois. Elle jouait dans le jardin de la maison familiale à Sherborne dans le comté du Dorset (Sud de l’Angleterre), avec son congénère Totty. Sarah Covell les avait brièvement quittés pour s’occuper de ses chevaux, avant de constater à son retour que la jeune Jack Russell Terrier n’était plus là.

Kennedy News and Media / The Daily Mail

Ses maîtres l’avaient cherchée partout dans le secteur et avaient promis une récompense, mais leurs efforts restaient vains. Après une année de recherches infructueuses, ils avaient totalement perdu espoir.

Jusqu’au 12 juin 2021, donc, et cet appel auquel ils ne s’attendaient pas. A l’autre bout du fil, un vétérinaire leur annonçait qu’il venait d’admettre une chienne dont la puce d’identification lui avait permis de remonter jusqu’à eux. Il s’agissait bien de Crumpet, qui avait été découverte sur un terrain de golf situé à seulement quelques kilomètres de la maison.

La chienne devenue sourde, mais de retour parmi les siens

Les retrouvailles ont été extrêmement émouvantes. Hélas, ces années passées loin des siens n’ont pas été sans conséquences sur Crumpet. La chienne souffrait d’infections auriculaires graves et présentait des grosseurs aux oreilles, à cause desquelles elle est devenue totalement sourde.

Elle a été opérée peu après son retour pour retirer les tumeurs. Les vétérinaires ont expliqué à Sarah Covell que si la chienne avait été retrouvée et traitée avant, ils auraient été en mesure de sauver son audition.

Kennedy News and Media / The Daily Mail

Malgré tout, les propriétaires de Crumpet sont heureux de l’avoir à nouveau à leurs côtés. Ils pensent que ses problèmes de santé sont les conséquences de la négligence de la ou les personnes chez lesquelles elle vivait. Celles-ci l’avaient probablement utilisée comme reproductrice, puis abandonnée lorsqu’elle ne pouvait plus avoir de chiots.

L’histoire de Crumpet est une preuve supplémentaire de l’importance de l’identification. « C'est une très bonne leçon pour tout le monde - faire pucer votre chien et garder les informations à jour », conclut, en effet, Sarah Covell.

Kennedy News and Media / The Daily Mail