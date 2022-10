Des chiens de thérapie au service de ceux qui sauvent des vies au quotidien

Depuis plusieurs années, une association forme des chiens de thérapie à réconforter les premiers intervenants et organise des visites dans les hôpitaux, casernes de pompiers et commissariats de police. Beaucoup parmi ces personnes confrontées au pire au quotidien ont grand besoin de ces moments de paix et de sérénité apportés par les canidés.

C’est toujours avec un grand plaisir que Deborah Forster rend visite aux héros du quotidien pour leur apporter sourires et bonne humeur grâce à ses chiens Oakland, 3 ans, et Ferris, 6 ans. Ces Golden Retrievers sont là pour soutenir et réconforter les premiers intervenants, devant faire face au stress, à l’incertitude et aux traumatismes à cause de leur travail, indique le Times Herald.

Récemment, ils sont allés à la rencontre des pompiers de Port Huron, dans l’Etat du Michigan. Vêtus de leur gilet rouge de chien de thérapie, ils ont reçu caresses et compliments de la part des soldats du feu. « Ils égayent votre journée », a ainsi sobrement déclaré leur chef, Chris Shattuck, lors de cette visite très attendue et appréciée.



Deborah Forster intervient bénévolement avec l’association locale Blue Water Love on a Leash depuis 5 ans. L’une de ses missions les plus marquantes a été la phase post-fusillade du lycée d’Oxford, survenue le 30 novembre 2021. 4 lycées avaient été tués et 7 personnes, dont un enseignant, blessées par un adolescent de 15 ans. C’est là qu’elle avait compris que les agents des forces de l’ordre et des secours avaient eux aussi besoin des services de ses chiens de thérapie.

Depuis, elle se rend régulièrement avec Oakland et Ferris dans les services hospitaliers d’urgence, les casernes de pompiers et les postes de police de la région. Le trio a ainsi effectué des visites au Tri-Hospital EMS à Port Huron et aux pompiers de la ville, et ira bientôt à la rencontre des membres du département du shérif du comté de Saint Clair.

Leur donner la force de continuer de se battre

« Les premiers intervenants sont confrontés à beaucoup de traumatismes et ils ont aussi besoin de sourires dans leur journée », explique Deborah Forster. Ses chiens ont été formés et certifiés par First Responder Therapy Dogs, un organisme fondé à San Rafael en Californie. Des canidés y sont spécifiquement entraînés à venir en aide aux policiers, pompiers et urgentistes mentalement affectés par leurs missions.

Pour sa directrice exécutive Heidi Carman, « il s'agit de les aider à se sentir moins stressés dans un travail très stressant ». Elle-même en avait fait l’expérience avec son chien Kerith en intervenant auprès des urgentistes au début de la pandémie de Covid-19 ou lors des terribles feux de forêt d’août 2020 en Californie. Sur ces théâtres, le soutien canin avait grandement aidé ces gens s’étant retrouvés en première ligne à trouver la force de continuer de se battre.