Fatigué des distanciations sociales, ce Corgi donne l’accolade à tous les chiens qu’il croise pendant ses promenades !

Dès que ce chien prénommé Wallace aperçoit un autre canidé, il l’enlace systématiquement et l’invite à jouer avec lui. C’est une habitude qu’il a développée spontanément, sans qu’il n’y ait été encouragé par qui que ce soit.

Wallace ne passe jamais inaperçu quand il se promène. Ce chien de race Welsh Corgi Pembroke et âgé d’un an a énormément de tendresse à offrir, et il ne se prive pas de la partager avec tous ceux qu’il croise lors de ses sorties quotidiennes. Il le fait tant avec ses congénères qu’avec les humains.

Témoin privilégié de cette gentillesse débordante, son propriétaire Noah Raminick n’est pas du tout gêné par le fait de devoir s’arrêter à plusieurs reprises lors de leurs promenades journalières. A chaque fois qu’il croise un autre chien, Wallace ne peut s’empêcher d’aller à sa rencontre pour lui donner l’accolade.

« Il est toujours très heureux de rencontrer des gens et d’autres chiens. Il adore donner des bisous aux personnes, et quand il voit un autre chien, c’est toujours lui qui prend l’initiative de jouer avec lui », raconte Noah Raminick à The Dodo.

Wallace a la même attitude avec tous les chiens, quelle que soit leur taille. Avec les plus grands, il se dresse sur ses pattes arrière et se sert de ses membres avant pour les étreindre. Sa meilleure amie est d’ailleurs une chienne Dogue Allemand nommée Daisy. Leurs embrassades sont de purs moments de bonheur pour leurs maîtres respectifs comme pour les passants qui y assistent.

Avec les chiens de plus petite taille, le Welsh Corgi Pembroke fait preuve de délicatesse et d’attention, veillant à ne pas les bousculer lorsqu’il les enlace.

A lire aussi : Utilisé comme cible d'entraînement, ce chien, marqué à vie et en attente d'un foyer, a encore de l'amour à revendre

Noah Raminick assure que ce comportement est totalement spontané de la part de Wallace, et qu’il ne l’a jamais entraîné à le faire. Ces instants partagés avec ceux qui les entourent rendent leurs promenades encore plus joyeuses.