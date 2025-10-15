Ce Golden Retriever âgé et adopté récemment utilise différents moyens pour montrer son affection à son maître (vidéo)

Bruce a eu le droit à une seconde chance dans la vie il y a quelques mois. Le chien a été tiré d’un quotidien morose pour rejoindre une famille aimante. Depuis, il ne manque de rien, et surtout pas d’affection ! Il découvre ce que cela fait d’être aimé et, réciproquement, apprend à montrer son amour à ses propriétaires.

En fin d’année 2024, Bruce, un Golden Retriever de 9 ans, a remporté le gros lot ! Le quadrupède a été adopté par un couple qui lui offre désormais une vie de rêve. Il est comblé de cadeaux et d’affection, ce qu’il n’avait jamais eu auparavant. Tout cet amour lui a donné envie d’en donner en retour, et ce, de toutes les façons possibles !

Quand Bruce a été adopté, son propriétaire a partagé son histoire sur les réseaux sociaux. Il a notamment expliqué que le canidé n’avait jamais vécu dans une maison et qu’il ne connaissait rien de la vie de famille. Son arrivée chez ses nouveaux propriétaires a donc été éprouvante.

@seniorboybruce / TikTok

Il avait tout à apprendre

Bruce n’avait jamais posé les pattes dans un logement et avait peur de tout au départ. Il a mis des semaines à se sentir suffisamment en confiance pour monter sur les escaliers. Il a aussi mis du temps à rejoindre ses maîtres sur leur lit, car cela l’inquiétait. Sa famille était toujours là pour le rassurer et l'encourager quand il sortait de sa zone de confort.

Rapidement, le quadrupède s’est senti en confiance avec ces personnes qui faisaient tant attention à lui. Il a d’ailleurs découvert l’affection et l’amour à leurs côtés. Aujourd’hui, le toutou aime ses proches sans condition et ressent même le besoin de leur montrer son attachement. Dans une vidéo partagée sur TikTok et rapportée sur Yahoo News , sa propriétaire a réuni plusieurs séquences montrant comment son toutou la saluait affectueusement.

A lire aussi : Des Teckels venus par centaines pour participer à une parade unique dans les rues de Strasbourg

Parmi les salutations de Bruce, les préférées de sa maîtresse sont quand il l’accueille en remuant chaleureusement la queue, ou encore lorsqu’il donne de la voix. Ce qui est évident sur les images, c’est que le senior est épanoui dans cette nouvelle vie. Les internautes l’ont également constaté : « Bruce est juste le plus heureux des garçons », écrivait quelqu’un.

Une histoire qui met en évidence l’importance de l’adoption. Laquelle offre une seconde chance aux animaux les plus brisés, qu’importe leur âge.