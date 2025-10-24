Ce dog-sitter passionné a choisi de s’occuper principalement des "molosses", des chiens que beaucoup redoutent, et il leur rend enfin justice

Si de nombreux professionnels proposent leurs services pour garder des chiens, certains propriétaires ont bien du mal à trouver leur dog-sitter. Ce sont notamment ceux qui détiennent un chien catégorisé ou qualifié de « molosse ». Simon Morin, un amoureux des bêtes, a changé la donne en se spécialisant dans le gardiennage de ces toutous en proie aux clichés.

À Bressuire, commune des Deux-Sèvres (79), les chiens peuvent compter sur Simon Morin quand leur propriétaire s’absente. Ce dernier, passionné des chiens et dog-sitter, prône la bienveillance dans son travail. Pas question pour lui de faire du simple gardiennage, car le bien-être des toutous passe avant tout, et ce, quelle que soit la race de l’animal. Parce que oui, l’homme accueille tous les chiens avec respect, et surtout les « molosses » !

Ces derniers, soit l’American Staffordshire Terrier, le Rottweiler ou encore le Mastiff, nécessitent la détention d’un permis particulier pour leur possession. De façon générale, ce sont des animaux souvent victimes de nombreux stéréotypes et mal-aimés.

Aimer les chiens sans condition

Simon Morin, lui, a décidé d’accepter ces chiens sans condition, et ce, depuis l’enfance : « Ça remonte à l’enfance [...] On a toujours eu des chiens et des gros chiens. Des amis de la famille qui ont fait un peu d’élevage », confiait-il aux journalistes de Ouest France . Sa passion pour les canidés, et notamment pour les grandes races, n’a cessé de se renforcer au fil du temps, à tel point qu’en faire son métier est apparu comme une évidence.

À travers de multiples formations pour s’instruire et se professionnaliser, il a appris à les connaître, à les décoder. Puis, constatant une certaine demande dans sa propre commune, il a décidé d’ouvrir son entreprise de dog-sitter et a fondé Molosses & Cie. Il propose des services de garde ou de visite pour tous les chiens, quel que soit leur gabarit : « Le nom de « molosses » n’est pas là par hasard [...] Mais cela n’empêche pas que chaque animal est le bienvenu et sera choyé peu importe sa race ou son format », écrivait-il sur Facebook.

Simon Morin détient évidemment un permis l’autorisant à s’occuper de chiens catégorisés (1 et 2). Mais au-delà de l’aspect administratif, cette attestation, ainsi que ses autres certifications, sont la preuve qu’il est qualifié pour s’occuper de chiens jugés difficiles. Il favorisera toujours leur bien-être, et c’est l’essence même de Molosses & Cie : « L’objectif étant l’épanouissement optimal de l’animal », assurait-il.