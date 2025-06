Ce chiot, qui se prend pour un chat, doit encore s’entraîner pour améliorer son équilibre (vidéo)

Bodhi, un adorable Labradoodle au pelage beige, vit entouré de ses 2 propriétaires ainsi que d’un serpent et d’un chat. Dès son arrivée, il s’est très bien intégré dans cette maison du bonheur et a trouvé sa place. Il ne lui reste plus qu’à grandir et découvrir le monde avec sa famille, mais la boule de poils n’a pas toujours les codes…

Certains animaux, dont nous-mêmes, les humains, agissent par mimétisme lorsqu’ils sont bébés. Ils s’imprègnent des gestes et comportements de leurs congénères plus âgés, ce qui les aide à se développer. Bodhi, lui, n’a pas de toutou adulte à suivre au quotidien. En revanche, il semblerait qu’il passe beaucoup de temps avec le félin de la famille et peut-être un peu trop même !

@bodhiandthebeasts / Instagram

Un chiot pas comme les autres

En effet, les propriétaires du jeune chien ont remarqué qu’il avait tendance à agir comme un chat dans certaines situations. Une vidéo partagée sur Instagram et relayée par Dog Time vient étayer leur théorie. Sur les images, on découvre le toutou jouer les équilibristes derrière le canapé du salon. Il marche sur le rebord de la fenêtre étroit en toute confiance, comme pourraient le faire nos amis les chats.

Malheureusement pour lui, il n’en est pas un et manque quelque peu d’agilité. Il finit alors par perdre l’équilibre et tomber derrière le sofa. Plus de peur que de mal pour Bodhi, qui a probablement compris qu’il devrait plutôt laisser sa carrière dans le cirque au chat de la maison : « Ne vous inquiétez pas, il va bien », rassurait sa propriétaire.

Bodhi a encore quelques leçons à prendre pour devenir un véritable chien, malgré le fait qu’il grandisse à vive allure ! Néanmoins, ses bizarreries le rendent unique et c’est pour celles-ci qu’il est tant aimé par sa communauté : « Je veux son énergie », écrivait un internaute sous une publication.