Cette chienne tripode mâche constamment les pattes arrière de ses peluches pour qu’elles lui ressemblent

Peggy a traversé de nombreuses épreuves au cours des derniers mois et s’est fait amputer d’une patte arrière. Ce membre en moins ne l’a pas empêchée de trouver une maison aimante dans laquelle elle se sent bien. Sa nouvelle propriétaire a appris à la connaître au fil du temps et a remarqué un drôle de comportement chez l’animal.