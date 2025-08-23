Ce chien sourd s'illumine chaque fois que ses humains lui font comprendre qu'ils l'emmènent en promenade (vidéo)

En Angleterre, un chien sourd étonne et émeut par sa capacité à comprendre la langue des signes. Sa réaction lorsqu’on lui annonce une promenade fait le tour des réseaux sociaux.

Bruno, un chien sourd, vit à Stourbridge dans les Midlands de l’Ouest, en Angleterre, avec ses propriétaires Skye et Daniel Tibbetts. Auparavant, il avait été sauvé de l’errance en Espagne, d’après The Dodo .

En l’adoptant, ses humains ignoraient qu’il ne pouvait pas les entendre. Ils se demandaient pourquoi il ne réagissait pas à leurs paroles et s’ils devaient s’adresser à lui en espagnol pour qu’il leur obéisse.



brunothedogface / Instagram

Ce n’est qu’après l’avoir emmené se faire examiner par un vétérinaire qu’ils ont appris qu’il était atteint de surdité, probablement à cause d’une infection auriculaire survenue lorsqu’il était chiot.

Les parents de Bruno étant sourds, ce dernier connaissait déjà parfaitement la langue des signes britannique. Il n’a eu aucun mal à l’enseigner à son chien pour l’aider à intégrer les ordres de base.

Le signe préféré de Bruno est, sans conteste, celui qui annonce la promenade. La réaction du chien lorsqu’il comprend qu’il est sur le point de sortir est adorable et émouvante. Ses propriétaires ont d’ailleurs filmé l’un de ces moments et posté la vidéo sur le compte Instagram “@brunothedogface” qui lui est consacré. La voici :

Le voir ainsi fou de joie et aboyant d’excitation est particulièrement touchant. “Il réagit toujours de la même manière à ce signe”, dit Skye Tibbetts. Elle et Daniel l’emmènent souvent en randonnée au pays de Galles, et il adore cela. Néanmoins, il donne parfois l’impression d’être “davantage excité à l'idée de se préparer pour la promenade que par la promenade elle-même. Il lui arrive de s'arrêter net sur son chemin parce qu'il veut retourner sur le canapé”, raconte sa propriétaire.

“Il avait juste besoin de patience et de sécurité”

S’il est aujourd’hui un compagnon heureux et équilibré, l’éducation de Bruno n’a pas été simple au départ. “Au début, [il] semblait ingérable, renversant les poubelles, grognant et se montrant protecteur avec la nourriture, se souvient Skye Tibbetts. Il avait juste besoin de patience et de sécurité. Nous avons alors découvert sa véritable personnalité, celle d'un chien affectueux.”



brunothedogface / Instagram

A lire aussi : Volée puis retrouvée au bout de 11 années, une chienne séniore réapprend à vivre auprès de son maître

Bruno apporte énormément de bonheur à ses “parents” et a été de toutes les grandes phases de leur vie, notamment leur mariage. “Tout le monde mérite de bénéficier de la loyauté et du soutien d’un bon chien”, conclut son humaine.



brunothedogface / Instagram