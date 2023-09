Le cancer chez les chiens et les chats : comprendre la maladie pour mieux agir

Le cancer ne concerne pas que les humains. Nos amis canins et félins peuvent, aussi, être atteints de tumeurs malignes. Celles qui touchent nos animaux de compagnie sont de diverses natures et leurs manifestations plus ou moins évidentes. Quels sont les cancers les plus fréquents chez le chien et le chat ? Quels sont les traitements possibles ?

Nos chiens et nos chats méritent ce qui se fait de mieux en matière de suivi vétérinaire et de soins. Ils sont exposés à une variété de risques sur le plan de la santé, notamment ceux liés aux cancers. Parmi ces derniers, certaines formes sont plus courantes. Passons-les en revue, avant d’aborder les principales méthodes de diagnostic et les traitements.

Un mal souvent silencieux

Les consultations en oncologie (étude, diagnostic et traitement du cancer) vétérinaire sont plus fréquentes qu’on le croit. Bon nombre de chiens et de chats sont atteints de cancers dont certains ont des symptômes moins visibles et donc plus difficiles à repérer.

Le rôle du propriétaire du crucial. Connaissant parfaitement son animal de compagnie, il est le mieux placé pour constater les modifications subtiles pouvant survenir dans son comportement et ses habitudes. Les symptômes (pas forcément associés à une tumeur maligne) sont extrêmement variés : perte de poids, lésion de la peau, troubles digestifs, abattement, saignement…

En emmenant son chien ou chat chez le vétérinaire, on peut avoir la confirmation ou pas de la présence d’un cancer après avoir eu recours à une ou plusieurs méthodes de diagnostic.

Les cancers les plus fréquents chez le chien et le chat

Les cancers de la peau sont les plus fréquents chez le chien et le chat. Le mastocytome (généralement localisé sur les membres, le tronc ou la tête), le fibrosarcome ou encore le carcinome épidermoïde sont ainsi couramment observés.

Les lymphomes font aussi partie des cancers à prévalence élevée chez nos amis à 4 pattes. Le lymphome est une tumeur qui affecte les ganglions lymphatiques.

On peut également citer l’hémangiosarcome, particulièrement agressif et se développant dans la paroi des vaisseaux sanguins, ainsi que les cancers cérébraux (méningiomes, gliomes), oculaires (mélanome irien) et liés aux hormones sexuelles (tumeurs mammaires, testiculaires).

Ces derniers touchent surtout les animaux séniors et non stérilisés, mais certains cancers affectent aussi les chiens et chats plus jeunes.

L’importance d’une prise en charge précoce

Comme expliqué plus haut, les symptômes et la souffrance de l’animal souffrant du cancer ne sont pas évidents à percevoir. Observer attentivement son compagnon est extrêmement important. Réagir rapidement est essentiel pour augmenter les chances de succès du traitement.

Les vétérinaires font appel à différents types de procédés pour confirmer le diagnostic. Ils peuvent ainsi ressentir une grosseur à la palpation, demander une biopsie, une imagerie médicale (radiographie, échographie, scanner) ou une endoscopie.

Le traitement à administrer à l’animal sera déterminé en fonction de la nature et des caractéristiques du cancer détecté. Le recours à la chirurgie a pour objectif de retirer la tumeur et les tissus alentours. Elle peut être associée à un autre des traitements que sont la chimiothérapie et la radiothérapie. L’immunothérapie, qui est en plein développement, fait aussi partie des possibilités de soin pour le chien ou le chat atteint d’un cancer.

Offrir les meilleurs soins à son animal

Les méthodes de diagnostic et les traitements du cancer sont généralement onéreux et peuvent peser considérablement sur le budget du propriétaire. En assurant son chien ou son chat, on se donne la possibilité de lui offrir les meilleurs soins tout en gardant le contrôle sur ses dépenses.

A lire aussi : Cette vache en peluche est le seul réconfort de Gracie, une chienne abandonnée près d'une poubelle (vidéo)

Encore faut-il se tourner vers le bon interlocuteur dans ce domaine, pour bénéficier d’une couverture et de services optimaux. Ce faisant, on se déleste de la problématique financière pour se concentrer pleinement sur le traitement et le bien-être de son animal.

En optant pour Agria Assurance pour Animaux, on a la certitude de faire le meilleur choix sur ce plan. Forte de plus de 130 ans d’expérience et assurant plus d’un million d’animaux de compagnie en Europe, Agria Assurance pour Animaux propose des formules adaptées aux spécificités de chaque chien et chat : race, besoins, budget du maître… Ces prestations sont sans limite d’âge et avec les mêmes garanties tout au long de la vie de l’animal.

Plus d’infos sur agria.fr.